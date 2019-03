Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mit einem Buy-and-Build-Ansatz habe Mutares den global agierenden LKW-Zulieferer STS Group seit 2013 geformt und im letzten Jahr an der Börse eingeführt. Auch wenn die Kursentwicklung im Nachhinein in einem schwieriger werdenden Branchenumfeld wenig erfreulich ausgefallen sei, sei das für die auf Sanierungen fokussierte Beteiligungsgesellschaft eine lukrative Transaktion gewesen, die für die Zukunft noch erhebliches Gewinnpotenzial aus dem gehaltenen Anteil an STS berge. Inzwischen forme Mutares weitere Portfolioschwergewichte mit IPO-Potenzial. Große Fortschritte seien dabei zuletzt im Hinblick auf den Spezialisten für Stahlbau sowie Dach- und Fassadensysteme, Donges Steeltec, erzielt worden. Nachdem im letzten Jahr bereits die Tata-Steel-Tochter Kalzip zugekauft worden sei, seien jetzt binnen kurzer Zeit zwei weitere synergetische Übernahmen, nämlich Normek aus Finnland und FDT aus Deutschland gefolgt. Der Umsatz der bislang drei übernommenen Gesellschaften summiere sich auf ca. 167 Mio. Euro, so dass Donges auf annualisierter Basis nun insgesamt auf Erlöse von 225 Mio. Euro kommen dürfte.Gelinge die Integration und die Hebung von Synergien, dürfte sich die Profitabilität von Donges stark verbessern und damit eine deutliche Wertsteigerung des Mutares-Anteils einleiten. Das werde allerdings noch etwas dauern. Kurzfristig seien keine großen Anteilsverkäufe bei der Beteiligungsgesellschaft absehbar, weshalb die Aktie trotz anhaltender Insiderkäufe noch keine Trendwende geschafft habe. Unter fundamentalen Gesichtspunkten sei die Bewertung inzwischen aber sehr günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: