Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,84 EUR -0,73% (24.10.2019, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

10,82 EUR -0,55% (24.10.2019, 15:48)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (24.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) weiterhin zu kaufen.Die Mutares SE & Co. KGaA habe auf ihrem ersten Kapitalmarkttag einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der Gruppe sowie insbesondere der beiden Tochtergesellschaften Donges und Balcke Dürr gegeben - und von großen operativen Fortschritten berichtet. Für das laufende Jahr habe das Management das Ziel bekräftigt, erneut eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie auszuschütten, wofür nach Erachten des Analysten noch ein ertragreicher Exit in 2019 notwendig sein dürfte. CFO Mark Friedrich habe in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass in den letzten Monaten die Vorbereitungen für Verkäufe in 2019/20 getroffen worden seien. Mutares wolle das hohe Ausschüttungsniveau auch in den Folgejahren mindestens beibehalten und schaffe dafür mit dem rasanten Ausbau des Portfolios die Voraussetzung.Zuletzt sei für den österreichischen Logistik-Spezialisten Q Logistics GmbH ein verbindliches Kaufangebot abgegeben worden, dem die Gremien des Verkäufers noch zustimmen müssten. Mutares zeige sich zuversichtlich, den Zuschlag zu bekommen. Mit einem Umsatz von 250 Mio. Euro und ca. 920 Mitarbeitern wäre Q Logistics direkt ein weiteres Schwergewicht im Portfolio.Der Abschluss der Transaktion wäre für Ende 2019 / Anfang 2020 zu erwarten. Mutares würde damit erstmals ein Unternehmen aus staatlicher Hand erwerben - aktuell befinde sich Q Logistics im Besitz der Österreichischen Bundesbahnen - was CEO Robin Laik als "Meilenstein" und als Beleg für die aufgebaute hohe Reputation der Beteiligungsgesellschaft ansehe. Steffen habe in seinem Modell einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion unterstellt und infolgedessen insbesondere die Schätzungen zum Konzernumsatz ab 2020 sowie zur langfristigen Gewinnentwicklung der KGaA angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link