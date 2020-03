Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (05.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re hält trotz des Einbruchs an den Börse am Gewinnziel fest - AktienanalyseDie Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) hat ihr Gewinnziel im vergangenen Jahr übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe der Rückversicherer 2,7 Mrd. Euro und damit 200 Mio. Euro mehr als ursprünglich geplant verdient. Eine durchaus respektable Leistung. Denn insgesamt habe der DAX-Konzern 2019 Großschäden von 3,1 Mrd. Euro verkraften müssen. Allein die Taifune Hagibis und Faxai hätten 1,3 Mrd. Euro gekostet. Gleichzeitig allerdings habe der Rückversicherer Rückstellungen über mehr als eine Mrd. Euro auflösen können, nachdem sich Schäden aus früheren Jahren als weniger kostspielig erwiesen hätten als gedacht.Zudem habe die Münchener Rück von guten Geschäften bei der Kapitalanlage profitiert. Konzernweit habe das Kapitalanlageergebnis um fast 19 Prozent auf 7,7 Mrd. Euro zugelegt, was einer Rendite von 3,2 Prozent entspreche. Und auch die Erstversicherungstochter Ergo habe Fortschritte gemacht: Sie habe den Gewinn um sieben Prozent 440 Mio. Euro gesteigert. Von dem guten Abschneiden sollten auch die Aktionäre etwas haben: Die Dividende solle von 9,25 auf 9,80 Euro je Aktie erhöht werden.Zudem habe die Münchener Rück ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über eine Mrd. Euro beschlossen. Die Aktie sei dennoch heftig unter Druck geraten. Auf Monatssicht sei das eigentlich für seine Defensivqualitäten bekannte Papier um rund 10% auf aktuell 247,50 Euro nach unten gerauscht. So tief habe die Aktie zuletzt im Oktober gestanden. Es seien vor allem die Aussagen zur weiteren Entwicklung gewesen, die Anleger stutzig gemacht hätten.Einen weiteren Kurseinbruch würden Analysten wie Jan Lennertz von Independent Research nun aber dennoch nicht mehr kommen sehen - allein mit Blick auf den geplanten Aktienrückkauf. (Ausgabe 09/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: