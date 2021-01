Nachdem der Rückversicherer relativ glimpflich durch das Schadenjahr 2020 gekommen ist, bleibt die Aktie der Munich Re ein Basisinvestment für langfristig orientierte Value-Investoren, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einem aktuellen Börsen.Briefing. (Analyse vom 07.01.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

242,80 EUR -1,18% (07.01.2021, 17:27)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

242,70 EUR -1,34% (07.01.2021, 17:18)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Deutschland Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol Deutschland: MUV2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (07.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol Deutschland: MUV2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re habe heute den jährlichen Naturkatastrophen-Bericht vorgelegt. Der Rückversicherer liste die weltweiten Schäden wegen Naturkatastrophen auf. Das vergangene Jahr sei demnach ein teures Jahr gewesen. Rund um den Globus hätten Stürme, Hochwasser, Erdbeben und andere Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden von 210 Milliarden Dollar verursacht. Der Konzern komme jedoch recht glimpflich davon.Die Munich Re dokumentiere globale Naturkatastrophen-Schäden seit Jahrzehnten, da dies für die Versicherungsbranche bei der Berechnung der Beiträge von großer Bedeutung sei. Im Jahr 2019 habe der globale Schaden demnach 166 Milliarden Dollar betragen.Besonders schwer getroffen worden seien 2020 die USA, wo Hurrikane, Serien schwerer Gewitter und riesige Waldbrände allein 95 Milliarden Dollar angerichtet hätten - sechs der zehn teuersten Naturkatastrophen hätten die Vereinigten Staaten getroffen.Europa sei mit vergleichsweise geringen Schäden von 12 Milliarden Dollar eher glimpflich davongekommen. Für das Erdbeben in Kroatien am 29. Dezember gebe es noch keine Zahlen, doch dürften die Schäden nach Einschätzung der Munich Re eher begrenzt ausgefallen sein, da die Region um das Epizentrum vergleichsweise dünn besiedelt sei."2020 war sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch in der Langzeitbetrachtung ein schadenreiches Jahr", habe Ernst Rauch, der Chef-Klima- und Geowissenschaftler des Konzerns gesagt. "Damit liegt das vergangene Jahr in einem langfristigen Trend zu höheren Naturkatastrophenschäden, den wir seit Jahrzehnten beobachten.""Bei den versicherten Schäden liegt Nordamerika im langjährigen Vergleich eindeutig an der Spitze", habe Rauch gesagt. "Das hat zwei Gründe: Intensive Naturereignisse und eine hohe Versicherungsdichte. In den USA ist vieles ein bisschen größer, leider auch die Schäden durch Naturkatastrophen."Die Aktie von Munich Re habe in freundlichem DAX -Umfeld nur mit einem kleinen Abschlag auf den Schadensbericht reagiert, da sich die Zahlungen des Rückversicherers im Rahmen zuvor prognostizierter Summen bewegen würden.Die wirtschaftlich größte Naturkatastrophe habe sich im vergangenen Jahr jedoch nicht in Nordamerika, sondern in Asien ereignet: Ein sommerliches Hochwasser in China habe allein 17 Milliarden Dollar Schaden angerichtet. In Nordamerika habe es mehrere Naturkatastrophen mit sehr hohen Schäden gegeben: Dazu hätten unter anderem der Hurrikan Laura mit 13 Milliarden Dollar Schaden sowie die zerstörerischen Waldbrände des Sommers im Westen der USA gezählt, die mit 16 Milliarden Euro zu Buche geschlagen hätten.