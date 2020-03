Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

151,80 EUR -2,75% (18.03.2020, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

150,75 EUR -5,49% (18.03.2020, 14:27)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (18.03.2020/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH geht Netto-Leerverkaufsposition in Munich Re-Aktien ein:Die Leerverkäufer der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH haben ein Short-Engagement in den Aktien des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) eröffnet.Die Finanzprofis der MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in München haben am 17.03.2020 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der Munich Re-Aktien aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Munich Re-Aktien:0,89% Bridgewater Associates, LP (12.03.2020)0,50% MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH (17.03.2020)Börsenplätze Munich Re-Aktie: