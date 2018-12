Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO, sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse der DZ BANK:Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete die Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) eine Schadenbelastung, die leicht unter dem langjährigen Durchschnitt lag, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal 2018 habe die Belastung durch Großschäden infolge von tropischen Wirbelstürmen zwar zugenommen. Dennoch habe der Rückversicherer von Juli bis September ein operatives Ergebnis von 1.040 Mio. Euro verbuchen können. Im Vorjahreszeitraum hätten extrem hohe Schäden durch mehrere Hurrikans zu einem operativen Verlust von -1.732 Mio. Euro geführt. Die gebuchten Bruttobeiträge hätten sich im dritten Quartal um 4,2% auf 12.790 Mio. Euro erhöht. In den ersten neun Monaten habe die Münchener Rück einen Gewinn von 2,04 Mrd. Euro erzielt, sodass das Gewinnziel für 2018, für das eine Spanne von 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro vorgegeben worden sei, erreicht werden sollte. Aufgrund der schweren Waldbrände in Kalifornien im vierten Quartal, die die Münchener Rück einen niedrigen, eventuell auch mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten könnten, sowie der gesunkenen Aktienkurse in den vergangenen Wochen dürfte der Konzern eher die Mitte der avisierten Spanne erreichen.Auf die Anfang 2019 anstehende Erneuerungsrunde blicke der Vorstand vorsichtig optimistisch und erwarte zumindest eine Stabilisierung der Preise. Nach dem durch große Schäden infolge von Hurrikans und schweren Erdbeben geprägten 2. Halbjahr 2017 habe der Trend fallender Preise bei den Prämien in diesem Jahr gestoppt werden können, allerdings hätten die Rückversicherer nur leichte Preisanstiege verzeichnet. In Regionen, die stärker von Naturkatastrophen betroffen seien, dürften deutliche Preiserhöhungen möglich sein. In diesem Jahr hätten tropische Wirbelstürme den Berechnungen der Münchener Rück zufolge zu Schäden in Höhe von rund 51 Mrd. US-Dollar geführt. Das sei zwar deutlich weniger als 2017 gewesen (220 Mrd. US-Dollar), aber immer noch mehr als der langjährige Durchschnitt (34 Mrd. US-Dollar).Um das mittelfristige Ziel eines Gewinnanstiegs auf 2,8 Mrd. Euro bis 2020 zu erreichen, wolle die Münchener Rück ihre Marktposition in Regionen ausbauen, in denen sie bisher weniger stark vertreten sei. Zudem setze man auf individuelle Angebote und bediene neue Wachstumsfelder. Auf andere Einnahmequellen werde bewusst verzichtet. So will die Münchener Rück nicht mehr in Unternehmen investieren, die einen Großteil ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, und auf die Versicherung von Kohlekraftwerken und Kohleminen verzichten, so die Analysten der DZ BANK. Gleichzeitig baue die Tochter MEAG (Munich Ergo Asset Management) ein Portfolio an Waldbeständen als alternatives Investment auf.Besonders großes Potenzial sehe der Vorstand im Schutz vor Cyberrisiken, der sich sukzessive zu einem wichtigen, eigenständigen Geschäftsfeld entwickeln könne. Denn einerseits nehme der Bedarf an der Absicherung von Risiken gegen Schäden z.B. durch Cyberattacken mit der voranschreitenden Digitalisierung und Vernetzung zu. Andererseits seien durch die zunehmende Vernetzung die meisten Branchen und viele Unternehmen rund um den Globus entsprechenden Cyberrisiken ausgesetzt. Die Münchener Rück setze hier auf einen umfassenden Service, der neben dem Versicherungsschutz auch Leistungen wie die Überprüfung von Sicherheitsstandards, Maßnahmen zur Prävention sowie im Schadensfall die Ermittlung der Ursachen und die Wiederherstellung der Daten umfasse.Wir sehen, dass die Münchener Rück bei ihren Zielen etwas ambitionierter geworden ist und nun mehrjährige Gewinnsteigerungen in Aussicht stellt, so die Analysten der DZ BANK. In der Rückversicherung seien die Preise nach der hohen Schadenbelastung im Vorjahr nur moderat gestiegen. Hier sollten Wachstumschancen in neuen Geschäftsfeldern genutzt und Kosten gesenkt werden. Das ERGO Strategieprogramm scheine bislang mindestens planmäßig zu laufen. Die Kapitalausstattung sei nach Erachten der Analysten der DZ BANK sehr gut und die Rückstellungspolitik konservativ. Daher könne Münchener Rück aus Sicht der Analysten auch künftig eine hohe Dividende zahlen und zusätzlich Aktienrückkäufe tätigen, wodurch die Aktie einen konservativen Charakter habe.Risiken für die Geschäftsentwicklung sehe man in bestehenden Überkapazitäten, die wieder zu einem höheren Preisdruck führen könnten. Zudem müssten sich die Versicherer dem Wettbewerb durch alternative Kapitalgeber wie z.B. Hedgefonds stellen. Eine Verschärfung dieses Wettbewerbs könnte sich ebenfalls nachteilig auf die Preise und die Marge auswirken, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 21.12.2018)