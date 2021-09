Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

244,70 EUR -1,21% (02.09.2021, 11:30)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

245,10 EUR -0,93% (02.09.2021, 11:15)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (02.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach ersten groben Schätzungen zu den Schäden durch Hurrikan "Ida" gebe es jetzt erste verlässlichere Zahlen. Die würden aber für die Rückversicherungsbranche nichts Gutes erwarten lassen. Die Aktie der Munich Re gebe wahrscheinlich deshalb weiter nach und drohe die wichtige 200-Tage-Linie einem Test zu unterziehen.Die Zerstörungen durch Hurrikan "Ida" in den USA dürften nach Schätzung von Experten einen zweistelligen Milliardenbetrag erreichen. Der auf Risikoanalysen spezialisierte Versicherungsdienstleister CoreLogic schätze die gesamten Schäden durch Wind, Sturmflut und Überschwemmungen an Gebäuden auf 27 bis 40 Milliarden US-Dollar (22,8 bis 33,8 Mrd Euro), wie er am Mittwochabend in Irvine (Kalifornien) mitgeteilt habe. Davon dürfte die Versicherungsbranche etwa 14 bis 21 Milliarden Dollar tragen. Bis zu 19 Milliarden Dollar der Schäden seien nicht versichert.Mehr als 90 Prozent der Schäden seien den Angaben zufolge im US-Bundesstaat Lousiana, der Rest in Mississippi und Alabama entstanden. "Ida" sei am Sonntag als gefährlicher Hurrikan der Stärke vier von fünf südwestlich von New Orleans auf Louisianas Küste getroffen. Inzwischen habe er sich zum Tropentief abgeschwächt und über Mississippi nach Tennessee weiter gezogen, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) in der Nacht zum Mittwoch mitgeteilt habe.Das Chartbild des DAX-Wertes habe sich in den letzten Tagen wieder deutlich eingetrübt. Nach dem Fall unter die 250-Euro-Marke stehe die Aktie kurz vor der Unterstützung im Bereich von 245 Euro. Von größerer Bedeutung sei allerdings die 200-Tage-Linie, die bei 242.19 Euro verlaufe. Sollte die auch noch unterschritten werden, drohe ein Rücksetzer bis mindestens 230 Euro.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link