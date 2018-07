ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (04.07.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten.Am 02.07.2018 haben acht Vorstandsmitglieder Munich Re-Aktien gekauft. So hat Dr. Joachim Wenning 362 Stück, Dr. Jörg Schneider 422 Stück, Dr. Peter Röder 242 Stück, Dr. Markus Rieß 312 Stück, Hermann Pohlchristoph 75 Stück, Dr. Torsten Jeworrek 410 Stück, Dr. Doris Höpke 263 Stück und Dr. Thomas Blunck 339 Stück zum Kurs von 178,8792 EUR erworben, was einem Transaktionsvolumen von 64.754,00 EUR, 75.487,00 EUR, 43.289,00 EUR, 55.810,00 EUR, 13.416,00 EUR, 73.340,00 EUR, 47.045,0000 EUR und 60.640,00 EUR entspricht.Johnny Vo, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat in einer Branchenstudie vom 29.06.2018 sein "buy"-Votum für Munich Re mit einem Kursziel von 215,00 Euro bestätigt. Nach den jüngsten Aussagen der Europäischen Zentralbank werde jetzt erst im Dezember 2019 oder Januar 2020 eine erste Zinsanhebung erwartet, so der Analyst. Vo bevorzuge Versicherer wie etwa Munich Re oder auch Zurich mit einer hohen Solvenzposition, einer unbelasteten Liquidität und Spielraum beim Verschuldungsgrad.Börsenplätze Munich Re-Aktie:184,05 EUR +0,93% (04.07.2018, 14:37)Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:183,85 EUR +0,93% (04.07.2018, 14:43)