Aktuell notiere die Aktie der Munich Re bei rund 179,85 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 177,35 Euro (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung betrage rund 28,97 Milliarden Euro. Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten.



Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate betrage 11,16. Bei Bloomberg werde die Munich Re-Aktie von acht Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen neun einen Verkauf empfehlen würden. 20 Analysten raten zum Halten der Munich Re-Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 14.03.2017)



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

179,65 EUR -0,66% (14.03.2017, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

179,919 EUR -0,53% (14.03.2017, 12:22)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (14.03.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Rückversicherer dämmt Preisrückgänge ein - Dividendenerhöhung von 0,35 Euro - AktienanalyseAm 15. März 1880 erteilte das Königlich Bayerische Staatsministerium des Innern die Konzession zur Gründung einer Rückversicherungsgesellschaft in München, so die Bank Vontobel Europe AG im Kommentar zur Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Zwischen Erst- und Rückversicherern habe damals ein starkes Informationsgefälle und somit die latente Gefahr bestanden, dass besonders hohe Risiken gezielt auf Rückversicherer übertragen worden seien. Die meisten Rückversicherer hätten sich daher nur auf einige wenige Geschäftspartner mit hoher Bonität fokussiert.Der damalige Vorstandsvorsitzende Carl Thieme hingegen habe auf die ausgleichende Wirkung der Menge gesetzt. Er habe die Prämieneinnahmen durch Verträge mit möglichst vielen Zedenten rasch steigern wollen, um das Risiko breit zu streuen. Dieses Kalkül sei aufgegangen, zumal die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ihre Erstversicherungspartner am Gewinn beteiligt habe und so zu einer sorgfältigen Risikoprüfung habe motivieren können. Berühmt geworden sei die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft durch das San-Francisco-Erdbeben von 1906, da sie damals die einzige Versicherung gewesen sei, die nach der Regulierung aller Schäden noch zahlungsfähig gewesen sei.Die Münchener seien unbestrittener Weltmarktführer unter den Rückversicherungsgesellschaften geworden und hätten einige Zeit später die mit dem New Yorker Börsencrash von 29. Oktober 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise und die daraus folgende Bankenkrise 1931 in Deutschland dank ihrer konservativen Kapitalanlagestrategie ohne größere finanzielle Einbußen überstanden. Damals wie heute sei Munich Re Weltmarktführer und mit rund 45.000 Mitarbeitern in allen Versicherungssparten vertreten. Der Konzern gliedere sich heute in vier Bereiche:In der Rückversicherungssparte übernehme der Konzernbereich "Munich Re" Teile des Risikos von Versicherungen und berate diese umfassend im Versicherungsgeschäft. Rückversichert würden u.a. Lebens-, Kranken-, Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Transport/Luftfahrt/Raumfahrt-, Feuer- und technische Versicherungen.Die Aktivitäten in der Erstversicherung bündle der Konzern vor allem in der ERGO Versicherungsgruppe. Weltweit sei ERGO für rund 35 Millionen Kunden in über 30 Ländern mit einem umfassenden Spektrum an Versicherungen, Vorsorge- und Serviceleistungen vertreten. Die Kombination von Erst- und Rückversicherung unter einem Dach realisiere Synergieeffekte und Diversifikationsvorteile über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, wobei jedes Geschäftsfeld nach Angaben des Unternehmens zu den besten seiner Klasse gehöre.Die weltweiten Kapitalanlagen des Konzerns Munich Re würden von der MEAG (Munich Re ERGO AssetManagement GmbH) betreut. Im Jahr 2016 habe im Niedrigzinsumfeld mit 3,2 Prozent eine vergleichsweise hohe Rendite auf die rund 219 Milliarden Euro schweren Kapitalanlagen einfahren werden können - dies aber auch, weil durch Verkäufe stille Reserven gehoben worden seien.Großschäden im vierten Quartal durch Hurrikan "Matthew" in den USA und ein Erdbeben in Neuseeland hätten den Jahresgewinn 2016 um eine halbe Milliarde auf 2,6 Milliarden Euro gedrückt. Auch im Gesamtjahr seien die Großschäden höher ausgefallen als im Vorjahr. Die geplante Anhebung der Dividende von zuletzt 8,25 auf 8,60 Euro je Aktie sei daher überraschend deutlich ausgefallen.Bei der wichtigen Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft Anfang 2017 habe die Munich Re den seit Jahren grassierenden Preisrückgang auf ein halbes Prozent eindämmen können. Dabei habe der Konzern auf unrentable Verträge verzichtet.