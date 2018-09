Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 213,00 Overweight Barclays Capital Claudia Gaspari 07.09.2018 194,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 07.09.2018 218,00 Neutral J.P. Morgan Michael Huttner 04.09.2018 220,00 Buy Baader Bank Daniel Bischof 23.08.2018 207,00 Hold Commerzbank AG Michael Haid 23.08.2018 170,00 Sell UBS AG Jonny Urwin 20.08.2018 215,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 15.08.2018 213,00 Buy Berenberg Bank Iain Pearce 10.08.2018 205,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 09.08.2018 190,00 Halten Nord LB Volker Sack 09.08.2018 200,00 Hold S&P Capital Tan Jun Zhang 09.08.2018 220,00 Buy Oddo BHF Roland Pfänder 09.08.2018 206,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 08.08.2018 215,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 08.08.2018 210,00 Accumulate equinet AG Philipp Häßler 08.08.2018 215,00 Buy Goldman Sachs Sami Taipalus 08.08.2018 190,00 Halten LBBW Werner Schirmer 08.08.2018



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

184,05 EUR -0,38% (07.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

184,35 EUR -0,32% (07.09.2018, 22:25)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (10.09.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 Euro oder 170,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 8. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. August zu entnehmen ist, sieht sich der weltgrößte Rückversicherer Munich Re trotz überraschend hoher Großschäden auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2018. Im zweiten Quartal habe der Rückversicherer seinen Überschuss mit 723 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums nahezu stabil halten können. Beim Gewinn habe der Konzern zwar die Erwartungen der Analysten getroffen. Allerdings hätten die Experten nicht mit so hohen Großschäden gerechnet.So habe vor allem ein Bauschaden an einem Wasserkraftwerk in Kolumbien den DAX-Konzern hart erwischt. Insgesamt habe die Munich Re für Großschäden 605 Millionen Euro bezahlen müssen, fast zweieinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung hätten die Beitragseinnahmen daher nicht ausgereicht, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe sich von 93,9 auf 102,0 Prozent verschlechtert.Abgefedert worden sei die Belastung von einem Gewinnsprung in der Leben- und Kranken-Rückversicherung, die ihr Ergebnis mehr als verdoppelt habe. Ihre Beitragseinnahmen habe die Munich Re in allen Bereichen steigern können - außer in der Lebens- und Kranken-Rückversicherung. Dort habe der Konzern großvolumige Verträge beendet, die hohe Beitragseinnahmen, aber wenig Gewinn gebracht hätten. Dadurch seien die Bruttoprämien auch konzernweit um fünf Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zurückgegangen. Analysten hätten mit fast einer Milliarde höheren Beiträgen gerechnet.Unterdessen zeichne die Munich Re in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung wieder fleißig neues Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz oder AXA. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Juli habe sie ihr Prämienvolumen um 42 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro ausgeweitet. In den von Naturkatastrophen betroffenen Märkten, vor allem in der Karibik, seien die Preise für Rückversicherungsschutz gestiegen. Insgesamt habe die Munich Re einen Preisanstieg von 0,9 Prozent verzeichnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Baader Bank. Der dort zuständige Analyst Daniel Bischof hat das Kursziel von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Angesichts der guten Entwicklung der Erstversicherungstochter Ergo dürften sich die Gewinne des Rückversicherers nachhaltig erholen, schrieb Bischof in einer am 23. August vorliegenden Studie. Bischof habe zudem auf die attraktive Ausschüttungspolitik des Unternehmens verwiesen.Die Schweizer Großbank UBS hat dagegen die Einstufung für Munich Re auf "sell" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des europäischen Versicherungssektors im zweiten Quartal sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb UBS-Analyst Jonny Urwin in einer am 20. August vorliegenden Branchenstudie. Von den 28 von ihm beobachteten Sektorunternehmen hätten 14 die Erwartungen übertroffen, während zehn darunter geblieben seien. Künftig dürften Aktien jener Assekuranzen im Vorteil sein, die ihr Kapital in Aktienrückkäufe und/oder ergänzende Zukäufe investierten, glaube der Experte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?