Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

195,45 EUR -5,90% (12.03.2020, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

195,55 EUR -4,84% (12.03.2020, 09:26)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (12.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Munich Re habe es seit Mitte Februar im Zuge der Corona-Krise ebenfalls massiv getroffen. Am heutigen Donnertag setze sich der Abwärtstrend fort. Am frühen Morgen notiere das Papier mehr als fünf Prozent im Minus bei 195,75 Euro. Seit dem Hoch im Februar bei 284,20 Euro habe die Aktie damit mehr als 30 Prozent verloren. Nun habe die Munich Re zudem über eine steigende Anzahl von Cyber-Attacken.Ungeachtet aller Warnungen verursache die Online-Erpressung mit Verschlüsselungssoftware weltweit wachsende Schäden. Demnach steige nicht nur die Zahl dieser Attacken, auch die von den Erpressern verlangten Summen würden immer höher, wie die Cyber-Fachleute des Rückversicherers Munich Re berichten würden. "Die Zunahme der Ransomware-Angriffe ist ein globales Phänomen, wobei wir momentan die meisten Fälle in den USA sehen", habe Jürgen Reinhart, Leiter des Geschäfts mit Cyberpolicen, gesagt."Im vergangenen Jahr beobachteten wir die größte Zunahme von Ransomware-Angriffen bei Anbietern aus dem Gesundheitswesen", habe Martin Kreuzer, Fachmann für Cyberkriminalität bei dem Münchner Unternehmen, gesagt. "Allein in den USA waren 764 Healthcare-Provider betroffen." Die 911-Notruf-Rufnummer sei demnach mehrmals auf nationaler Ebene nicht mehr verfügbar gewesen.Ransomware bedeute, dass die Erpresser Verschlüsselungs-Software auf den Rechnersystemen ihrer Opfer installieren und für die Entschlüsselung Geld verlangen würden. "In Europa haben wir die größten Ransomware-Schäden in Skandinavien gesehen", habe Kreuzer gesagt. "Das war zum einen ein Hersteller von Spezialhörgeräten, der einen Schaden von 90 Millionen Dollar erlitt, zum anderen war der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro mit einem Schaden von 75 Millionen Dollar betroffen."Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie auf die Watchlist zu setzen. (Analyse vom 12.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link