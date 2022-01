Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

208,40 NOK -0,53% (17.01.2022, 10:13)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



NASDAQ OTC-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt. (17.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe seine ersten Eckdaten für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Mit den Zahlen dürfte Mowi an der Börse aber kaum punkten können. Denn der operative Gewinn (EBIT) habe mit 146 Mio. Euro unter den im Vorfeld von Analysten erwarteten 160 Mio. Euro gelegen.Mowi und andere Produzenten hätten seit Beginn der Corona-Krise immer wieder darunter gelitten, weil wichtige Abnehmer aus der Hotel- und Gastronomiebranche bedingt durch immer neue Lockdowns weniger Lachs bestellt hätten. Mittlerweile stünden aber die Chancen gut, dass es in vielen wichtigen Märkten in den kommenden Monaten keine weiteren Lockdowns geben werde. Mowi dürfte dies in die Karten spielen. Anleger könnten weiterhin auf ein Comeback der Mowi-Aktie setzen (Stopp: 18,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2022)Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:20,90 EUR 0,00% (17.01.2022, 10:15)