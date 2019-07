Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

22,55 EUR +1,76% (15.07.2019, 15:27)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

213,00 NOK -0,28% (12.07.2019, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (15.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Der weltgrößte Lachsproduzent habe erste Eckdaten für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Diese könnten sich durchaus sehen lassen und würden der zuletzt ohnehin schon gut gelaufenen Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen. Es gebe allerdings auch eine Meldung, die den Aktienkurs eher unter Druck setzen könnte.Zwischen Anfang April und Ende Juni habe das Unternehmen einen operativen Gewinn von 208 Mio. Euro erreicht. Damit habe Mowi die Erwartungen der Analysten übertroffen. Ebenso mit dem "Erntevolumen" von 98.500 Tonnen, das auch knapp über dem eigenen Ziel von 98.000 Tonnen gelegen habe.In sämtlichen Regionen hätten die Norweger schwarze Zahlen geschrieben, besonders profitabel habe Mowi aber vor allem in Nordeuropa wirtschaften können. So sei etwa in Schottland ein EBIT von 2,90 Euro pro Kilo erzielt worden. In Kanada habe der operative Gewinn dagegen am niedrigsten gelegen, bei 0,85 Euro pro Kilo.DER AKTIONÄR halte nach wie vor an seiner Kaufempfehlung für die Mowi-Aktie fest, die seit letzter Woche auch Teil des Langfristigen Musterdepots sei. Das Unternehmen verfüge über glänzende Aussichten in einem attraktiven Markt. Zudem locke eine starke Marktstellung, eine moderate Bewertung und eine stattliche Dividendenrendite von 4,7 Prozent. Der Stopp kann bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: