Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

226,70 NOK -0,22% (08.01.2020, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (09.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Der weltgrößte Lachsproduzent sei bei deutschen Privatanlegern weiter sehr beliebt. Ein Grund hierfür sei ganz klar auch die attraktive Dividendenpolitik des norwegischen Unternehmens, die für eine anhaltend hohe Dividendenrendite sorge. Die für Investoren wichtige Frage laute jedoch natürlich, wie nachhaltig könne Mowi die hohen Zahlungen stemmen?Gehe es nach den Experten von Bloomberg Intelligence, so dürfte Mowi auch 2020 in der Lage sein, die Ausschüttung der erwarteten 10,40 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 1,05 Euro) je Aktie leisten zu können. Auch der "Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass Dividendenjäger an der Mowi-Aktie weiterhin ihre Freude haben dürften. Anleger sollten beim Weltmarktführer weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung auf 17,90 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:23,16 EUR -0,60% (09.01.2020, 12:08)