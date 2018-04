XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

81,45 EUR +3,30% (10.04.2018, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

81,50 EUR +3,49% (10.04.2018, 16:19)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (10.04.2018/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) gab heute bekannt, dass die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung, die am Donnerstag, den 17. Mai 2018 stattfinden wird, veröffentlicht worden ist. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung:Der Aufsichtsrat von MorphoSys schlägt in diesem Zusammenhang vor, auf der Hauptversammlung Dr. George Golumbeski und Michael Brosnan neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Dr. Gerald Möller wird mit Ablauf der Hauptversammlung 2018 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Klaus Kühn hat sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen niedergelegt, sein Rücktritt wird mit Ablauf der Hauptversammlung 2018 wirksam. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat Dr. Marc Cluzel zur Wiederwahl vor, dessen Amtszeit mit Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 enden würde."Wir freuen uns, zwei hochqualifizierte Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat von MorphoSys vorschlagen zu können, die über weitreichende Branchenkenntnisse und Führungserfahrung verfügen", kommentierte Dr. Gerald Möller, Aufsichtsratsvorsitzender der MorphoSys AG. "Herr Dr. Golumbeski bringt große Erfahrung in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsentwicklung in der weltweiten biopharmazeutischen Industrie mit, insbesondere in den USA. Herr Brosnan bringt umfangreiche Erfahrung im Finanzwesen und im Top-Management großer multinationaler Unternehmen, speziell im Gesundheitswesen, mit und wird sein Wissen als qualifizierter Finanzexperte bei MorphoSys einbringen", so Dr. Möller weiter. "Im Namen des Unternehmens möchte ich Herrn Kühn für seine großartige Unterstützung und seinen Beitrag für MorphoSys in den vergangenen drei Jahren danken.""Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Dr. Möller, der zum Ende der Hauptversammlung 2018 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird, für sein großes Engagement und seine unschätzbare Unterstützung in all diesen Jahren", sagte Dr. Frank Morich, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MorphoSys AG."Seit seiner Wahl in den Aufsichtsrat im Jahr 1999 hat Herr Dr. Möller wesentlich dazu beigetragen, MorphoSys aufzubauen und das Unternehmen dorthin weiterzuentwickeln, wo es heute steht. Im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter von MorphoSys danke ich ihm für seine enorme Unterstützung und für alles, was er für das Unternehmen geleistet hat. Wir wünschen ihm aus tiefem Herzen eine glückliche Zukunft", sagte Dr. Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender der MorphoSys AG.Herr Brosnan verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling und Wirtschaftsprüfung. Seit 2010 ist er Finanzvorstand der Fresenius Medical Care Management AG, Bad Homburg, einer in Deutschland (Frankfurter Wertpapierbörse) und den USA (NYSE) börsennotierten Gesellschaft. In den letzten 20 Jahren war er in verschiedenen Führungs- und Managementpositionen für Fresenius Medical Care in den USA und Deutschland tätig. Vor seinem Eintritt bei Fresenius Medical Care hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei der Polaroid Corporation inne und war Partner beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG. Herr Brosnan hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen der Northeastern University, Boston, MA, USA.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: