Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (15.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe heute bekannt gegeben, dass der Lizenznehmer Janssen die Zulassung für Tremfya (Guselkumab) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit aktiver psoriatischer Arthritis (PsA) durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erhalten habe. Aktive PsA sei eine chronisch fortschreitende Erkrankung, die durch schmerzhafte Gelenke und Hautentzündungen gekennzeichnet sei. Die Aktie von MorphoSys reagiere am Mittwoch mit einem deutlichen Kursplus von 3,9 Prozent auf 115,80 Euro. Damit rangiere das Papier am Vormittag hinter VARTA auf Platz 2 der besten Werte des Tages im MDAX.Wie Janssen mitgeteilt habe, habe die Zulassung von Tremfya auf den Ergebnissen der klinischen Phase 3-Studien DISCOVER-1 und DISCOVER-2 basiert, die die Wirksamkeit und Sicherheit von Tremfya bei Erwachsenen mit aktiver PsA im Vergleich zu Placebo untersucht hätten, so MorphoSys. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass ein bedeutender Prozentsatz der Patienten den primären Endpunkt der Studien erreicht habe. Dieser sei als die 20-prozentige Verbesserung des American College of Rheumatology Score (ACR20) nach 24-wöchiger Behandlung definiert gewesen, wobei 52 bis 64 Prozent der Patienten über beide Studien den ACR20-Wert erreicht hätten, berichte MorphoSys weiter.Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys, habe kommentiert: "Aktive psoriatische Arthritis ist eine schwere Bürde für Patienten. Sie schränkt ihre Mobilität ein und verursacht Schmerzen und Erschöpfung. Wir freuen uns sehr über die FDA-Zulassung für Tremfya, die den Patienten eine neue Behandlungsoption für diese belastende Krankheit bietet."Die jüngste Zulassung im Partnerschafts-Programm sei ganz klar positiv zu werten. Im laufenden Jahr sei aber bei MorphoSys noch einiges an Newsflow zu erwarten. Beispielsweise warte der Markt gespannt auf den Zulassungsentscheid für Tafasitamab (MOR208) in den USA.