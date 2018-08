Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

98,20 EUR +0,46% (16.08.2018, 18:11)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (16.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Die Zeichen für eine Produktzulassung im Jahr 2020 verdichten sich - AktienanalyseNach der Rally bis auf 125 Euro kam es bei der MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) zu einem empfindlichen Rücksetzer bis auf fast 97 Euro. Doch nun scheinen die Gewinnmitnahmen allmählich auszulaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Quartalszahlen hätten keine negativen Überraschungen enthalten. MorphoSys habe im zweiten Quartal wegen einer beendeten Partnerschaft mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis weniger umgesetzt und verdient. Die Erlöse seien um fast ein Drittel auf 8,1 Mio. Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um mehr als die Hälfte auf minus 24,1 Mio. Euro verschlechtert. Unter dem Strich habe sich der Verlust wegen höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 46 Prozent auf 23,5 Mio. Euro ausgeweitet. Erst Mitte Juli habe MorphoSys wegen einer neuen Zusammenarbeit mit den Schweizern die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Diese Ziele seien nun bestätigt worden. Demnach werde der Umsatz bei 67 Mio. bis 72 Mio. Euro und das EBIT bei minus 55 Mio. bis minus 65 Mio. Euro liegen.Viel wichtiger sei ohnehin, dass Finanzvorstand Jens Holstein in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg habe durchblicken lassen, dass für den Antikörper MOR208 ein Zulassungsantrag bei der US-Medikamentenaufsicht FDA "bis Ende 2019" ins Auge gefasst werde. Der Manager habe sich zuversichtlich gezeigt, dass das bei Blutkrebs eingesetzte Mittel bereits 2020 auf dem Markt sein könnte. Das wäre der endgültige Durchbruch für die Deutschen.Insofern rechnen die Experten vom "ZertifikateJournal" damit, dass der TecDAX-Titel die jüngste Kursdelle in den kommenden Wochen und Monaten ausbügeln wird. (Ausgabe 32/2018)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:98,70 EUR +0,92% (16.08.2018, 17:35)