Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

22,96 EUR -9,50% (22.03.2022, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

23,04 EUR -9,00% (22.03.2022, 12:05)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach gut zweiwöchiger Stabilisierung sei am Dienstag mit MorphoSys einer der schwächsten SDAX-Wert des laufenden Jahres wieder eingeknickt. Nach plus 25 Prozent habe die Erholung vom Tief seit 2012 an der 50-Tage-Linie ihr Ende gefunden, und das Papier des Antikörperspezialisten sei um mehr als neun Prozent zurück auf 23,04 Euro geprallt.Analysten der Deutschen Bank und der Citigroup hätten der insgesamt schwachen Kursentwicklung mit sinkenden Zielen Rechnung getragen. Deutsche Bank-Experte Rajan Sharma habe sein altes Kursziel von 46 auf 30 Euro zusammengestrichen. Das Krebsmedikament Monjuvi bleibe ein Sorgenfaktor. Sein US-Start bleibe langsam und wenig konstant, so Sharma.Die Citibank habe ihr Kursziel von bislang 52 Euro auf jetzt 31 Euro reduziert. Das Votum laute "neutral".Am Montag habe sich bereits Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan kritisch geäußert. Er habe das Rating ebenfalls auf "neutral" belassen, aber in seiner jüngsten Studie weiterhin auf Bedenken an den mittel- bis langfristigen Zielsetzungen mit dem Krebsmedikament Monjuvi hingewiesen.Im Juli vergangenen Jahres habe Monjuvi dem Unternehmen bereits die Umsatzziele für 2021 verhagelt. Am Ende des Jahres habe ein Kursverlust von fast 65 Prozent zu Buche gestanden.Die MorphoSys-Aktie sei zuletzt an der 50-Tage-Linie abgeprallt und auch unter die 38-Tage-Linie zurückgerutscht. Charttechnisch sei der Titel damit weiter stark angeschlagen. Wichtig sei, dass das jüngste Tief bei 20,76 Euro nicht mehr unterschritten werde. MorphoSys habe aber inzwischen ein Niveau erreicht, wo durchaus der eine oder andere Übernahmeinteressent aktiv werden könnte. Ein Investment bleibt aber ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link