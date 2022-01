ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (13.01.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Kaufinteresse nach Absturz - AktienanalyseDie Aktie von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) hat vor Weihnachten kurzfristig mit starken Kursgewinnen auf Aussagen von Finanzchef Sung Lee reagiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."2025 können wir zwei Medikamente in der hämatologischen Onkologie auf dem Markt haben", habe Lee der "Börsen-Zeitung" gesagt. Ein Jahr später wolle das Unternehmen zudem profitabel sein. "Bis 2026 ist es noch ein weiter Weg, aber der optimistische Ton könnte sich positiv auf die Stimmung auswirken", habe ein Händler kommentiert. Nach einer kurzen Rally bis auf rund 36 Euro habe sich die Aktie jedoch schnell wieder ihrem Mehrjahrestief angenähert.Frische Zahlen vom wichtigen Krebsmedikament Monjuvi und der Finanzausblick auf 2022 hätten dem Kurs den Rest gegeben. Demnach solle der Produktumsatz mit dem Mittel von 79,1 Mio. auf 110 Mio. bis 135 Mio. Dollar zulegen. Doch gleichzeitig würden die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung kräftig steigen. Für dieses Jahr gehe das Management von 300 Mio. bis 325 Mio. Euro aus. Grund für den Anstieg seien Kosten für laufende Phase-3-Zulassungsstudien. Für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines veranschlage der Konzern 155 Mio. bis 170 Mio. Euro. Wesentliche zahlungswirksame Umsätze aus Meilensteinzahlungen erwarte das Management in diesem Jahr nicht.Der Aktienkurs habe mit dem Absturz bis auf 28,11 Euro reagiert - der tiefste Stand seit 2013 und ein Minus von fast 81 Prozent verglichen mit dem 2020 erreichten Mehrjahreshoch. Auf dem ermäßigten Niveau habe dann jedoch Kaufinteresse eingesetzt. (Ausgabe 1/2022)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:31,92 EUR +0,38% (13.01.2022, 11:41)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:32,01 EUR +0,41% (13.01.2022, 11:56)