Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (02.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Wie MorphoSys am Montag berichtet habe, habe Dr. Sarah Fakih mit Wirkung zum 1. April die Leitung der Abteilung Corporate Communications und Investor Relations der MorphoSys AG übernommen. Fakih komme von der im MDAX und TecDAX sowie an der New Yorker Börse notierten QIAGEN, einem weltweit führenden Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, die akademische Forschung, die pharmazeutische Industrie und im Bereich Angewandte Testverfahren."Wir freuen uns, dass wir mit Sarah eine erfahrene und kompetente Investor-Relations-Expertin mit einem starken wissenschaftlichen Hintergrund für diese wichtige Funktion in unserem Unternehmen gewinnen konnten und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe", habe Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG kommentiert.Eine kursrelevante News sei die zwar eigentlich nicht. Dennoch habe die Aktie von MorphoSys am Montag nach dem wochenlang andauernden Abwärtstrend wieder den Weg nach oben einschlagen können. Am heutigen Dienstag notiere das Papier erneut 2,5% im Plus. Die Aktie stehe nun kurz vor dem Break des kurzfristigen Abwärtstrends, was ein klares positives Signal bedeuten würde.Beflügelt worden sei die Aktie auch von einer Kaufempfehlung von Shanshan Xu von Berenberg Bank. Die zahlreichen Belastungen, die dem MorphoSys-Kurs zuletzt zugesetzt hätten, halte Xu für beherrschbar. Der Wechsel an der Spitze sollte reibungslos verlaufen und eine passende Nachfolge für Gründer Simon Moroney gefunden werden. Den negativen Nachrichten zu dem Wirkstoff "Selinexor" von Karyopharm, die von einigen Investoren als schlechtes Omen für die Zulassung von MOR208 gewertet worden seien, messe Xu keine große Bedeutung bei, da beide Präparate nicht gut vergleichbar seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: