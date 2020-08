Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (06.08.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Game Changer! - AktienanalyseRiesenerfolg für MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF): Die Biotechfirma hat von der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung für ihr Mittel Monjuvi (Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Antikörper Monjuvi sei im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens von der FDA genehmigt worden. Die Entscheidung stelle die erstmalige Zulassung einer Zweitlinien-Therapie für erwachsene Patienten dar, deren Erkrankung während oder nach der Erstlinien-Therapie fortgeschritten sei. Die erstmalige Zulassung einer auf der Antikörper-Technologie der Münchner basierenden Therapie sei ein Meilenstein für MorphoSys - und auch finanziell attraktiv.Zur Erinnerung: Zu Jahresbeginn habe das Münchner Biotechunternehmen bekannt gegeben, dass es mit dem US-Unternehmen Incyte in der weltweiten Vermarktung des Krebsantikörpers zusammenarbeiten wolle. Dabei habe MorphoSys eine Vorauszahlung von 750 Mio. Dollar erhalten. Incyte habe zudem 150 Mio. Dollar in MorphoSys-Aktien investiert. Daneben würden den Deutschen nun Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Mrd. Dollar sowie hohe Umsätze winken - sie würden in den USA zwischen Incyte und MorphoSys 50:50 geteilt. Außerhalb der USA, wo Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte halte, betrage die Umsatzbeteiligung zwischen rund 15 und 25 Prozent.Insofern sollten sich Anleger nicht davon abschrecken lassen, dass es nach einer ersten positiven Kursreaktion zu Gewinnmitnehmen gekommen sei. Für MorphoSys sei die Zulassung ein "Game Changer", die langfristig positiven Aussichten würden vollkommen intakt bleiben. Long bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2020)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:112,00 EUR -4,03% (06.08.2020, 14:00)