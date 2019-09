XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

109,00 EUR +1,58% (09.09.2019, 09:01)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

110,30 EUR +3,37% (09.09.2019, 09:15)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (09.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Papiere der deutschen Biotech-Hoffnung MorphoSys hätten nach der beeindruckenden Rally im Juli von 85 Euro auf knapp 115 Euro zuletzt in den Konsolidierungsmodus geschalten. Dank einer neuen Kaufempfehlung aus dem Hause Mainfirst könnten die Papiere nun frischen Schwung aufnehmen und wieder das Jahreshoch ansteuern.Mainfirst habe die Bewertung der MorphoSys-Aktie mit "outperform" und einem Kursziel von 140 Euro aufgenommen. Der Antikörperspezialist befinde sich gegenwärtig im Übergang von einem Anbieter von Technologie zu einem vollständig integrierten Biopharma-Unternehmen, habe Analyst Marcus Wieprecht in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Eine hohe Liquidität, eine starke Pipeline an weit entwickelten Wirkstoffkandidaten und ein mutiger Ansatz sprächen für das Unternehmen und die Aktien."Der Aktionär" könne die positive Einschätzung teilen. Die Pipeline der deutschen Biotech-Schmiede umfasse spannende Projekte, darunter der große Hoffnungsträger MOR208 (Tafasitamab). "Tafasitamab ist sicherlich unser derzeit wichtigstes und am weitesten fortgeschrittene Programm. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Zulassung von Tafasitamab ist die Fertigstellung des Zulassungsantrages bei der FDA in den USA und dann hoffentlich die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid (Revlimid) im amerikanischen Markt", so MorphoSys-Finanzvorstand Jens Holstein vor Kurzem gegenüber dem "Aktionär".Mit Tremfya (Guselkumab) habe MorphoSys gemeinsam mit dem Partner Janssen bereits ein Projekt zur Zulassung geführt. Die deutsche Biotech-Gesellschaft profitiere in Form von Tantiemen an der zuletzt dynamischen Umsatzentwicklung des Schuppenflechte-Mittels.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: