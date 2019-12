Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

126,40 EUR +1,53% (12.12.2019, 12:03)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

126,10 EUR +1,37% (12.12.2019, 11:47)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (12.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktien der beiden Biotech-Werte MorphoSys und Evotec würden im Wochenvergleich zu den stärksten Werten im MDAX gehören. MorphoSys rangiere hinter den Wochen-Überfliegern OSRAM und Aurubis mit einem Plus von 8,4 Prozent auf Platz drei. Auf Platz vier und fünf würden K+S und Siltronic folgen. Platz sechs nehme mit einem Plus von 5,3 Prozent die Aktie von Evotec ein.Die Aktie von Evotec nähere sich immer mehr dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie bei knapp 22 Euro. Gelinge dem Papier der Sprung darüber, würde ein klares Kaufsignal geliefert und es dürften zahlreiche Anschlusskäufe folgen.Aber auch MorphoSys sei zuletzt an eine wichtige Hürde herangelaufen: das 2018er Hoch bei 124,90 Euro. Am heutigen Donnerstag sei der Sprung über diesen wichtigen Widerstand gelungen. Am späten Vormittag notiere die Aktie von Morphosys 1,4 Prozent im Plus bei 126,10 Euro. Nun gelte es, den Ausbruch auf Schlusskursbasis zu bestätigen.Optimistisch präsentiere sich derweil die US-Bank J.P. Morgan für MorphoSys. Sie habe die Einstufung für die Aktie nach einer Pharmakonferenz in den USA auf "overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Antikörper Tafasitamab (MOR208) habe sich dort als stärkster Therapieansatz gegen das Zielmolekül CD19 bei entsprechenden Blutkrebserkrankungen herausgestellt, habe Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: