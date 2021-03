Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc., zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc., aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (17.03.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin mit "kaufen" ein.Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020 (testiert) habe den Eckdaten (Umsatz, EBIT) von Anfang März entsprochen. Das erstmals veröffentlichte EPS habe sich auf 3,01 Euro belaufen und deutlich über den Erwartungen gelegen. MorphoSys habe die Ziele für 2020 umsatzseitig knapp über der anvisierten Zielspanne erreicht und beim EBIT deutlich übertroffen. Die Guidance für 2021 (ohne Berücksichtigung von Kooperations- und Lizenzerlösen) sehe einen Umsatzrückgang vor. Während der Analyst in seinen Prognosen (Berücksichtigung von Kooperations- und Lizenzerlösen) mit einem Umsatzniveau von 2020 gerechnet habe, sei der Marktkonsens von einem weitaus weniger starken Rückgang der Erlöse ausgegangen. Zudem habe das Unternehmen keinen Ergebnisausblick gegeben.Die Aktie habe auf den enttäuschenden Ausblick mit einem Kursabschlag (16.03.: -11%) reagiert. Der Umsatzausblick sei zu konservativ, da der Analyst von zusätzlichen Meilensteinzahlungen sowie höheren Erlösen bei Monjuvi ausgehe. Daher halte er die Kursreaktion für übertrieben. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: -4,21 (alt: +0,68) Euro) und 2022e (u.a. EPS: -0,48 (alt: -0,40) Euro) gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die MorphoSys-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 120,00 auf 95,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 17.03.2021)