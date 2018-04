XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

78,45 EUR -0,51% (09.04.2018, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

78,40 EUR -0,06% (09.04.2018, 16:10)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Die breite Pipeline der MorphoSys AG umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generiert man Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von seinen Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, LanthioPep®, Slonomics®, Lanthio Pharma® und LanthioPep® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys-Gruppe. (09.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys bereite den Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq vor. Die Ausgabe von bis zu 8,3 Mio. American Depositary Shares (ADS) sei eingeleitet worden. Jedes dieser Papiere solle ein Viertel einer MorphoSys-Stammaktie repräsentieren. Die beteiligten Konsortialbanken sollten ferner eine Option erhalten, bis zu 1,245 Mio. weitere Aktien zu kaufen. Die den ADS unterliegenden neuen Stammaktien würden aus dem genehmigten Kapital 2017-II von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben und (einschließlich der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS) bis zu 8,1% des Grundkapitals von MorphoSys vor Vollzug des Angebots repräsentieren, so eine Unternehmensmeldung.Der endgültige Preis der angebotenen ADS werde im Wesentlichen auf Basis des XETRA-Schlusskurses der MorphoSys-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Preisfestsetzung (voraussichtlich in der Woche vom 16. April 2018) unter Umrechnung in USD zum dann geltenden Wechselkurs und unter Verwendung eines ADS/Aktienverhältnisses von vier zu eins ermittelt. Die ADS sollten am Nasdaq Global Market unter dem Ticker-Symbol MOR gelistet werden.Das Wertpapier zeige derweil keine Reaktion auf die Mitteilung. Weiterhin im Fokus stehe die starke Produktpipeline des Unternehmens, von der 2018 noch einige News zu erwarten seien. Im Mittelpunkt des Interesses liege dabei das am weitesten fortgeschrittene eigene Projekt MOR208, das im Zulassungsfall ordentlich Geld in die Kassen des Unternehmens spülen sollte. Wenn alles nach Plan laufe, könnte in zwei Jahren der Marktstart erfolgen. "Der Aktionär" erwarte noch einiges von der Gesellschaft und von der Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: