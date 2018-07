Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

104,90 EUR -2,24% (05.07.2018, 15:51)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (05.07.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und erhöht das Kursziel von 92 auf 117 EUR.Im April habe das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über 239 Mio. USD mit einer Notierung an der US-amerikanischen Börse Nasdaq erfolgreich abgeschlossen. Dies habe die amerikanische Investorenbasis weiter verbreitert, was neben erfreulichen Studienergebnissen eine Ursache für die positive Kursentwicklung in der letzten Zeit darstellen dürfte. Nach Gesprächen mit der FDA, die die Zulassung für MOR208 als "Breakthrough Therapy" vorangebracht habe, baue MorphoSys jetzt Vertriebsstrukturen auf, um MOR208 möglicherweise selbst in den USA zu vermarkten.In Q1 habe es einen Umsatzrückgang von 11,8 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR gegeben. Der Rückgang habe hauptsächlich auf dem Auslaufen der aktiven Partnerschaft mit Novartis beruht. Der Umsatz bestehe hauptsächlich aus Tantiemen für das erste vermarktete Produkt (Tremfya). Tremfya sei mittlerweile in den USA, in Kanada, in Japan, der EU sowie einigen weiteren Ländern zugelassen. Aufgrund des geringeren Umsatzes sei das betriebliche Konzernergebnis (EBIT) um 28% auf -19 Mio. EUR gefallen. Auch das Ergebnis je Aktie sei rückläufig gewesen. Es habe sich von -0,52 EUR in Q1/2017 auf -0,67 EUR verringert. MorphoSys habe zum 31. März über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 285,8 Mio. EUR verfügt (31.12.2017: 312,2 Mio. EUR). Trotz der reduzierten Finanzmittel verfüge MorphoSys damit immer noch über eine sehr komfortable Finanzausstattung für ein Biotech-Unternehmen. Ende 2017 entwickle MorphoSys 115 Antikörper, wovon sich 28 Projekte in der klinischen Phase befunden hätten.Für 2018 erwarte das Unternehmen einen Konzernumsatz im Bereich von 20 Mio. EUR bis 25 Mio. EUR. Das EBIT werde zwischen minus 110 Mio. EUR bis minus 120 Mio. EUR erwartet. Die Prognose enthalte keine Einnahmen aus potenziellen künftigen Kooperationen bspw. für MOR103 oder MOR202, die im Laufe des Jahres 2018 anfallen könnten oder Einnahmen für Einlizenzierungen oder Entwicklungs-partnerschaften würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:105,40 EUR -1,22% (05.07.2018, 15:36)