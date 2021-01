Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

61,83 EUR +0,05% (21.01.2021, 11:24)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

74,84 USD -0,20% (20.01.2021, 22:10)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (21.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Während der ersten Welle des Coronavirus im Frühjahr 2020 seien die Sorgen um die Finanzinstitute immer größer geworden. Ausfallgefährdete Kredite und Bankruns könnten die Geldhäuser treffen, die Finanzstabilität schien in Gefahr. Es habe sich aber gelohnt auf ausgewählte Titel aus der Branche zu setzen. Das zeige das Beispiel Morgan Stanley.Die US-Großbank habe 2020 ein Rekordjahr sowohl bei den Erträgen als auch den Gewinnen verzeichnet. Zwar sei erstmals der Kauf des Brokers ETrade konsolidiert worden, aber auch sehr gute Geschäfte im Investmentbanking hätten zum Erfolg beigetragen."Wir gehen mit gutem Schwung in das Jahr 2021, und ich bin sehr zuversichtlich, sowohl mit Blick auf unsere Wettbewerbsposition als auch auf unser künftiges Wachstum", so James Gorman, CEO von Morgan Stanley. Um die Aktionäre daran teilhaben zu lassen, werde Morgan Stanley im laufenden Jahr eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Mrd. USD zurückkaufen. Am 12. Februar sollten die Aktionäre zudem eine Quartalsdividende von 0,38 USD pro Aktie erhalten, Stichtag sei der 29. Januar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie: