NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-amerikanische Bank. Im Zuge der Finanzkrise 2008 habe Morgan Stanley den Status einer Investmentbank auf.



1997 fusionierte Morgan Stanley mit Dean Witter, dem Finanzdienstleister von Sears, Roebuck and Company.



Morgan Stanley gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen.



Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet.



Hauptsitz von Morgan Stanley ist New York, USA.



CEO:

James P. Gorman



Mitarbeiter:

57.000 (2012)



Umsatz:

26,112 Mrd. USD (2012)



Gewinn:

515 Mio. USD (2012) (19.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Für Fabian Strebin von "Der Aktionär" ist die Aktie der New Yorker Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ein klarer Kauf.Das US-Finanzinstitut habe die Zeichen der Zeit erkannt und verabschiedet sich langsam vom volatilen Investmentbanking. Stattdessen setze der Vorstandsvorsitzende James Gorman verstärkt auf die weniger schwankungsanfällige Vermögensverwaltung. Dieses Segment habe Morgan Stanley in Q2 einen Gewinnsprung beschert. Das schwächere Ergebnis beim für Investmentbanken wichtigen Handelsgeschäft habe Morgan Stanley gut weggesteckt. Für weiteres Kurspotenzial würden die um ein Viertel angehobene Quartalsdividende von 25 Cent und Aktienrückkäufe von fünf Milliarden Dollar sorgen.Neben der Bank of America gehöre Morgan Stanley zu den Favoriten des AKTIONÄR im US-Bankenmarkt. Das Kursziel laute 60,00 Euro. Ein Stopp sollte bei 35,00 Euro gesetzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2017)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:XETRA-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:40,46 EUR +4,62% (19.07.2017, 15:52)46,53 USD +3,08% (19.07.2017, 15:58)ISIN Morgan Stanley-Aktie:US6174464486WKN Morgan Stanley-Aktie:885836Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:DWD