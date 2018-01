Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-amerikanische Bank. Im Zuge der Finanzkrise 2008 habe Morgan Stanley den Status einer Investmentbank auf.



1997 fusionierte Morgan Stanley mit Dean Witter, dem Finanzdienstleister von Sears, Roebuck and Company.



Morgan Stanley gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen.



Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet.



Hauptsitz von Morgan Stanley ist New York, USA.



CEO:

James P. Gorman (03.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von Analysten Jason M. Goldberg und Brian Morton von Barclays:Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, erhöhen in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie der US-Großbank Morgan Stanley von 52 auf 62 USD.Die Analysten der britischen Investmentbank schätzen die US-amerikanische Large-Cap-Bankenbranche weiterhin positiv ein, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Sie erwarten, dass sie von einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung und regulatorischen Vebresserungen in den USA profitieren sollte. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen angepasst.Jason M. Goldberg und Brian Morton, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "equal-weight"-Votum für die Morgan Stanley-Aktie bestätigt und das Kursziel von 52 auf 62 USD angehoben. (Analyse vom 02.01.2017)