"Ich denke, wir werden die Privatsphäre in den 2020er Jahren auch in eine der dominierenden Ketten integrieren", schrieb Brian Armstrong, CEO von Coinbase, bereits im Januar in einem Blogbeitrag.



"Genau wie das Internet mit HTTP gestartet wurde und erst später HTTPS als Standard auf vielen Websites eingeführt hat, werden wir in den 2020er Jahren Datenschutzmünzen oder sogenannte Blockchains mit integrierten Datenschutzfunktionen mit mehr Akzeptanz im Mainstream antreffen. Dies ist momentan noch nicht der Fall." In den meisten Fällen ist es sinnvoll, jede von Ihnen geleistete Zahlung in einem transparenten Hauptbuch zu übertragen."



John McAfee, der umstrittene und ausgesprochene Entwickler der Antivirensoftware und momentaner Präsidentschaftskandidat in den USA, nannte Monero Anfang dieses Jahres seine bevorzugte Kryptowährung.



McAfee, der sein Versprechen, "seinen eigenen Penis im nationalen Fernsehen zu essen", zurückgezogen hat, sollte der Bitcoin-Preis bis Ende 2020 nicht 500.000 US-Dollar pro Bitcoin erreichen, lobte Monero und Ethereum, die zweitwichtigste Kryptowährung nach Bitcoin.



McAfee machte ähnliche Anspielungen auf die technologische Überlegenheit von Monero gegenüber Bitcoin.



"Bitcoin war die erste. Es ist eine alte Technologie. Alle wissen es", sagte McAfee über Twitter, bevor er Kryptowährungsnutzern Monero empfahl.



"Neuere Blockchains bieten Datenschutz, intelligente Verträge, verteilte Apps und mehr. Bitcoin ist unsere Zukunft? War das Modell T die Zukunft des Automobils?"



Was ist eigentlich Monero?

Monero (XMR) wurde 2014 eingeführt und ist eine Open-Source-Kryptowährung, die auf Datenschutz und auf dem Blockchain-Konzept basiert. Diese Blockchains, die die zugrunde liegende Technologie hinter digitalen Währungen bilden, sind öffentliche Hauptbücher der Aktivitäten der Teilnehmer, in denen alle Transaktionen im Netzwerk angezeigt werden.



Moneros Blockchain ist absichtlich so konfiguriert, dass sie undurchsichtig ist. Transaktionsdetails - wie die Identität von Absendern und Empfängern sowie die Höhe jeder Transaktion - werden anonymisiert, indem die von den Teilnehmern verwendeten Adressen verschleiert werden.









Der Bitcoin-Preis ist in der letzten Woche um etwas mehr als 2% gestiegen - und hat zudem gestern stark zulegen können, dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Anleger nach einem Ort suchen, an dem sie ihr Geld sicherer veranlagen können.Eine wichtige Kryptowährung hat jedoch die Gewinne von Bitcoin in der letzten Woche übertroffen und steigt immer noch. Die datenschutzorientierte Kryptowährung Monero , die derzeit als elftwichtigste Kryptowährung auf der Datenwebsite CoinMarketCap mit einem Gesamtwert von knapp 1 Milliarde US-Dollar eingestuft wird, hat in der vergangenen Woche fast 5% zugelegt und damit die Gewinne von Bitcoin übertroffen.Die Kryptowährung Monero, welche die Identität von Benutzern noch besser maskiert als Bitcoin, ist in den letzten 24 Stunden um über 6% gestiegen, da der breitere Markt für Kryptowährungen gestiegen ist.Der genaue Grund für den plötzlichen Anstieg von Monero war nicht sofort klar, obwohl es in den letzten Monaten eine Reihe positiver Entwicklungen für den Bitcoin-Rivalen gegeben hat. Was Bitcoin an sich angeht, so erfreut sich die Währung als Zahlungsvariante im Internet immer größerer Beliebtheit. Mittlerweile gibt es sogar ein Bitcoin Casino , welches bei den Nutzern mehr als nur gut ankommt.Monero- und andere auf Datenschutz spezialisierte Kryptowährungen wurden kürzlich auch von einigen hochkarätigen Persönlichkeiten der Technologie- und Kryptoindustrie unterstützt.