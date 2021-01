Börsenplätze Mondelez-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

46,46 EUR -1,15% (29.01.2021, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Mondelez-Aktie:

57,12 USD +1,24% (28.01.2021)



ISIN Mondelez-Aktie:

US6092071058



WKN Mondelez-Aktie:

A1J4U0



Ticker-Symbol Deutschland Mondelez-Aktie:

KTF



NASDAQ-Ticker-Symbol Mondelez-Aktie:

MDLZ



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ Ticker-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (29.01.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ Ticker-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Der US-Lebensmittelkonzern Mondelez blicke trotz des herausfordernden Umfeldes auf ein starkes Q4 und ein solides Gesamtjahr 2020 zurück.Die Umsatzerlöse in Q4 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6% auf USD7,3 Milliarden gestiegen, hauptsächlich aufgrund des organischen Umsatzwachstums von 3,2% und des zusätzlichen Umsatzes aus der Akquisition von Give & Go. Die Analystenerwartungen seien damit leicht übertroffen worden. Der Gewinn pro Aktie sei im letzten Quartal um 60% auf USD 0,8 gestiegen und habe damit die Konsenserwartung in der Höhe von USD 0,6 deutlich übertroffen.Auf Gesamtjahressicht sei der Nettoumsatz um 2,8% gestiegen, getrieben u.a. von der bereits genannten Akquisition von Give & Go sowie der Übernahme von Perfect Snacks. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 2020 habe bei USD 2,59 gelegen, was in erster Linie auf operative Gewinne und weniger ausstehende Aktien zurückzuführen sei.Für das Jahr 2021 erwarte das Unternehmen eine Entwicklung, die dem langfristigen Wachstumstrend entspreche. Konkret werde ein organisches Nettoumsatzwachstum von mehr als 3%, ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich und ein Free Cashflow von mehr als USD3 Milliarden angestrebt. Die Guidance werde vor dem Hintergrund einer größeren als üblichen Volatilität als Folge von Covid-19 gegeben.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Mondelez lautete "kaufen", so Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link