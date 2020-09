Zwar expandiert die US-Wirtschaft weiter, doch die Experten von AB denken, dass der Weg zur Erholung in Zukunft steiniger wird: Erstens ist der Arbeitsmarkt nach wie vor schwach und das Einkommen der Haushalte, die sich bisher mit staatlicher Unterstützung über Wasser gehalten haben, wird wegbrechen. Wenn Einkommen sinken würden, dürfte sich auch der Konsum verlangsamen. Zweitens steige das Risiko, dass der wirtschaftliche Schaden dauerhaft werde, je länger die Wirtschaftsschwäche anhalte. Viele Arbeitnehmer würden ihre frühere Beschäftigung wieder aufnehmen; wenn jedoch mit der Zeit immer mehr Unternehmen Konkurs anmelden würden, werde es keine Arbeitsplätze geben, zu denen Angestellte zurückkehren könnten. Eine gute Politik habe den Aufprall bisher gemildert, aber der Wahlkampf erschwere die Fortsetzung dieser Bemühungen. Die Untätigkeit, die so entstehe, werde das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens noch vergrößern - und ihn dauerhaft machen.



In der Eurozone sehe die Lage etwas besser aus - auch wenn die erneuten Fallzahlen von Covid-19-Erkrankungen in Ländern wie Spanien Grund zur Sorge geben würden. Zwar habe der Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) im August Zweifel an der Erholung aufkommen lassen; die Experten würden jedoch davor warnen, im gegenwärtigen Umfeld zu viel in den Index zu interpretieren. Bei PMI-Umfragen würden die Teilnehmer das Niveau bestimmter Variablen im Vergleich zum Vormonat bewerten - daraus ergebe sich die Botschaft, dass sich das Tempo der Erholung eher verlangsamt habe. Umfragen, die sich stärker auf die Aktivität beziehen würden, wie etwa der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung (ESI), würden dagegen ein Bild einer Wirtschaft zeichnen, die sich weiterhin auf dem Weg der Erholung befinde, deren Produktionsniveau aber immer noch deutlich unter dem Niveau von vor der Krise liege.



Positiv habe China überrascht: Dort habe sich nicht nur eine Beschleunigung bei den Stadtsanierungsprojekten zeigte, die eine wichtige Stütze für die chinesische Wirtschaft bilden würden und die Nachfrage nach Stahl, Zement und Baumaschinen fördern würden. Auch die Industrieprofite hätten sich bedeutend von 11,5 Prozent im Juni auf 19,6 Prozent im Juli erhöht. Die wirtschaftliche Erholung sei fest auf Kurs - und als "first in and first out" im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie benötige China zum jetzigen Zeitpunkt keine zusätzlichen Lockerungen. Hinzu komme: 2021 markiere nicht nur den 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei, sondern auch den Beginn des vierzehnten Fünfjahresplans Chinas mit großen, strategisch wichtigen Infrastrukturprojekten, die der Finanzierung bedürften. Aus diesem Grund dürfte China im nächsten Jahr keine aggressive Lockerung seiner Politik benötigen, es sei denn, die Risiken für seine wirtschaftliche, politische und soziale Stabilität würden zunehmen. (09.09.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Unser globaler Ausblick bleibt weitestgehend unverändert und die globale Wirtschaft dürfte in diesem Jahr unserer Erwartung nach um 4,8 Prozent schrumpfen, so Darren Williams, Chefvolkswirt beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Ein Blick auf die einzelnen Regionen zeige aber: Die verschiedenen Volkswirtschaften driften in ihrer Entwicklung auseinander.