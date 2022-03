Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (08.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Moderna verzichte in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen dauerhaft auf den Patentschutz seines Corona-Impfstoffes. Man werde die Patente in diesen Ländern "nie" durchsetzen, habe der Hersteller am Dienstag angekündigt.Voraussetzung sei, dass diese Impfstoffe ausschließlich zur Verwendung in diesen Ländern hergestellt würden. Zuvor habe die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Es handle sich um Länder, in denen Gavi, die Impfallianz aus Regierungen, Firmen, Stiftungen und UN-Organisationen, das Covax-Programm durchführe.Moderna-Präsident Stephen Hoge habe der Zeitschrift weiter gesagt, das Unternehmen verzichte auch auf entsprechende Lizenzeinnahmen "Für die Nutzung der Patente verlangt Moderna kein Geld. Wir machen damit keinen Gewinn - im Gegenteil", habe Hoge gesagt.Moderna wolle zudem mRNA-Impfstoffe in Kenia produzieren, abfüllen und verpacken. Der US-Konzern habe eine entsprechende Absichtserklärung mit der kenianischen Regierung unterzeichnet, habe Moderna am Montag mitgeteilt. Man werde bis zu 500 Mio. Dollar (rund 460 Mio. Euro) investieren, um jährlich bis zu 500 Mio. Impfstoffdosen für den afrikanischen Kontinent herzustellen. 2021 habe Moderna bereits bekannt gegeben, dass es eine solche Anlage in Afrika bauen möchte.Aus charttechnischer Sicht sei die Moderna-Aktie jedoch deutlich angeschlagen. Am Montag habe der Titel bei 126,28 Dollar ein neues Mehrmonatstief erreicht. Langfristig würden die Aussichten stark bleiben. Moderna setze z.B. auf Kombi-Impfstoffe, bei denen gleichzeitig gegen Grippe und Corona geimpft werden könnte. Diese könnten durchaus für langfristig hohen Absatz sorgen. Charttechnisch gesehen wäre nun allerdings zunächst eine Kursberuhigung wichtig. Ein erstes positives Signal wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link