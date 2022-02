Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

126,10 EUR +5,07% (24.02.2022, 15:13)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

135,73 USD -6,37% (23.02.2022, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (24.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Biotech-Gesellschaft habe die Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2021 vorgelegt. Dank des Corona-Impfstoffes Spikevax habe Moderna einen Umsatz und einen Nettogewinn im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich verbucht. Darüber hinaus erhöhe das amerikanische Unternehmen sein Impfstoff-Absatzziel.Im vierten Quartal habe Moderna 7,2 Milliarden Dollar bei einem Nettogewinn von 4,9 Milliarden Dollar erlöst. Daraus resultiere ein Ergebnis je Aktie von 11,29 Dollar. Im gesamten Jahr 2021 habe die Biotech-Firma Erlöse in Höhe von 18,5 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von satten 12,2 Milliarden Dollar erzielt. Unter dem Strich verbleibe somit ein Gewinn pro Papier von 28,29 Dollar.Für 2022 habe Moderna die Absatzprognose für seinen Corona-Impfstoff leicht angehoben. Auf Basis bereits getroffener Verkaufsvereinbarungen rechne der Pharmahersteller jetzt mit Erlösen von etwa 19 Milliarden Dollar. Im Januar seien es noch 18,5 Milliarden Dollar gewesen. Zusätzlich gebe es Kaufoptionen im Volumen von rund drei Milliarden Dollar, habe Moderna erklärt.Darüber hinaus habe Moderna ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von drei Milliarden Dollar angekündigt. Der restliche Gewinn dürfte größtenteils in die Forschung fließen. Derzeit befänden sich 44 Programme bei Moderna in der Entwicklung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link