NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

153,63 USD -3,37% (12.05.2021, 17:28)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (12.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Moderna habe dank des lebensrettenden Impfstoffes erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings habe die Diskussion um die zeitweise Aufhebung des geistigen Eigentums die Aktie belastet. Im Wochenverlauf habe sich der Kurs jetzt stabilisieren können und eine spannende Formation gebildet.Anfang Mai sei der Sprung über das Allzeithoch bei 189,26 Dollar knapp gescheitert. Die einsetzende Diskussion um eine mögliche zeitweise Freigabe der Patente zur Produktionserweiterung habe die Impfstoffhersteller wie BioNTech und Moderna stark belastet. Die Aktie von Moderna habe in nur vier Handelstagen 24 Prozent an Wert verloren und aber nun die Talfahrt bei 143,56 Dollar beenden können. Seitdem erhole sich der Kurs langsam. Im Bereich zwischen 147 und 150 Dollar lägen zudem mehrere technische Unterstützungen, wie beispielsweise der GD100. Die Chancen stünden gut, dass die Aktie einen Rebound hinlege.Der Impfstoff von Moderna sei eine wichtige Säule im weltweiten Kampf gegen das Corona-Virus. Die langfristigen Aussichten seien bestens und mit der aktuellen Schwäche würden sich neue Kaufchancen für Anleger eröffnen. Interessierte Käufer würden sich auf die Lauer legen und könnten mit gestaffelten Einstiegen arbeiten. So könne nachgekauft werden, falls der Kurs durch die Patentstreitigkeiten kurzfristig weiter nachgeben sollte. Kursziel 160 Euro. Abgesichert werde die Position bei 87 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:126,58 EUR -3,21% (12.05.2021, 17:43)