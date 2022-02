Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna habe sich bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine breite Pipeline mit mRNA-Programmen aufgebaut. Ein weiteres spannendes Projekt neben den Covid-19-Entwicklungen würden die Amerikaner nun in eine große Phase-3-Studie überführen - hierbei gehe es dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) an den Kragen.Im Konkreten handele es sich hierbei um den Produktkandidaten mRNA-1345. Moderna betone, dass das RSV eine schwere Krankheitslast bei älteren Erwachsenen und Kleinkindern verursache. Bis dato gebe es keinen zugelassen Impfstoff zur Vorbeugung von RSV. Laut SVB Leerink solle - gemäß eines Artikel vom Branchenportal BioSpace - bis 2030 auf rund zehn Milliarden Dollar anwachsen.Moderna werde im Rahmen das Phase-3-Programms etwa 34.000 Teilnehmer in mehreren Ländern einschließen. Den Entschluss, eine Phase-3-Studie zu initiieren, habe Moderna auf der Grundlage der vorläufigen Sicherheits- und Verträglichkeitsdaten der Phase 2 gefasst, die das unabhängige Data and Safety Monitoring Board (DSMB) getroffen habe. Der Ausschuss befürworte den Start einer Phase 3.Bei Moderna sollten Anleger vor einem Einstieg eine klare charttechnische Bodenbildung abwarten, so Michel Doepke. "Der Aktionär" bleibt für den mRNA-Spezialisten allerdings langfristig ganz klar optimistisch gestimmt, gerade was die Forschungspipeline in der Onkologie und andere Infektionskrankheiten über Covid-19 hinausgeht. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: