Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Pharma-Unternehmens Moderna in der EU empfohlen. Der Impfstoff solle für Personen ab 18 Jahren zugelassen werden, habe die EMA am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung müsse nun die EU-Kommission treffen. Das gelte als Formsache und könnte in kürzester Zeit geschehen. Damit wäre nach der Zulassung des Präparats der Unternehmen Pfizer und BioNTech der Weg frei für den zweiten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU.In Deutschland solle es die Lieferung der ersten Moderna-Dosen voraussichtlich in der kommenden Woche geben. Das habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin angekündigt. Der Moderna-Impfstoff sei bereits in den USA, Kanada und Israel zugelassen. Die EU habe 160 Millionen Dosen bei dem US-Hersteller bestellt.EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen habe die Empfehlung begrüßt. "Gute Nachrichten für unsere Bemühungen, mehr Covid-19-Impfstoff zu den Europäern zu bringen", habe sie auf Twitter geschrieben.Die Moderna-Aktie könne im Zuge der positiven Nachrichten deutlich zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere der Titel am frühen Nachmittag mehr als vier Prozent im Plus bei 92,40 Euro. Nach der Korrektur der vergangenen Wochen ist das aktuelle Niveau langfristig durchaus wieder für Käufe attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: