Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

117,40 EUR +4,34% (17.12.2020, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

144,00 USD +5,09% (17.12.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelagentur EMA wolle bereits am 6. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es gehe um das Präparat von Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitgeteilt habe. Das seien sechs Tage früher als zunächst geplant. Der Impfstoff des US-Unternehmens könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt komme.Die Moderna-Aktie habe sich nach der starken Rally zuvor in den vergangenen Tagen im Korrekurmodus befunden. Am heutigen Donnerstag habe das Papier alledings wieder deutlich zulegen können. "Der Aktionär" habe zuletzt zu Teilgewinnmitnahmen geraten, die Restposition sollte man jedoch laufen lassen. Insbesondere die Zulassung in den USA könnte dem US-Wert neuen Schwung verleihen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)Hinweis:(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: