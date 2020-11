NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

82,44 USD +8,40% (11.11.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (12.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Im Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19 hätten BioNTech und Pfizer vorgelegt. Dank herausragender Studiendaten werde in Kürze die Zulassung beantragt. Noch nicht ganz so weit sei Konkurrent Moderna: Hier würden Marktteilnehmer aber auch in Kürze neue Daten erwarten, die ähnlich gut ausfallen könnten. Dann dürfte es eine ähnliche Kursreaktion wie bei BioNTech geben.BioNTech-Chef Sahin habe die Studiendaten zum Impfstoffkandidaten BNT162 als "einen Wendepunkt, sowohl für das Unternehmen als auch für die Innovation in der Wissenschaft" bezeichnet. Die Aktie habe entsprechend stark zugelegt.Gleiches könnte Moderna widerfahren. Der Biotech-Konzern arbeite ebenfalls an einem Impfstoff. Neue Daten könnten bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden, und mancher Marktteilnehmer rechne mit einem ähnlich hohen Wirkungsgrad. (Analyse vom 12.11.2020)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:72,10 EUR +3,16% (12.11.2020, 13:25)