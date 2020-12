Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

112,52 EUR -7,10% (16.12.2020, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

137,03 USD -6,92% (165.12.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Moderna-Aktie sei Mittwoch kräftig unter Druck gestanden. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe ihre Kaufempfehlung für das Papier gestrichen, was neben Gewinnmitnahmen für Verluste beim Papier des US-Corona-Impfstoff-Entwicklers gesorgt habe. In dieser Woche findeaber noch ein wichtiges Treffen für das Unternehmen statt.Am 17. Dezember treffe sich das Beratergremium der US-Behörde FDA. 24 bis 72 Stunden nach dessen Stellungnahme werde die Entscheidung gefällt, erkläre BB Biotech in einer Mitteilung. Das Schweizer Biotech-Beteiligungsunternehmen sei bei Moderna investiert.Moderna werde das Produkt in Eigenregie vermarkten, so BB Biotech weiter. Die Gesellschaft habe eine logistische Infrastruktur aufgebaut, über die innerhalb von 24 Stunden nach der Zulassung die internationale Versendung anlaufe. Die US-Zulassung werde noch vor Ende des Jahres erwartet. Die Zulassungsentscheidung innerhalb der EU werde voraussichtlich in der zweiten Januarwoche gefällt. Produziert werde das Covid-19-Vakzin vom Schweizer Konzern Lonza. Bis zu 20 Mio. Dosen könnten noch 2020 und ein Milliarde Dosen 2021 produziert werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: