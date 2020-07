Börsenplätze Moderna-Aktie:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (14.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Corona-Impfstoff-Entwickler hätten sich zuletzt wieder extrem stark entwickelt. Novavax habe am Montag bei 113,98 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. BioNTech sei nach der News, dass man für zwei Impfstoff-Kandidaten von der US-Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status erhalten habe, kräftig nach oben geschossen. Und auch das US-Biotech-Unternehmen Moderna habe am Montag in den USA fast 15 Prozent nach starken News gewonnen.Zum einen habe die Aktie von Moderna von der Meldung profitiert, dass der Wert am 20. Juli dieses Jahres in den Nasdaq 100 Index aufsteigen werde. Dies rufe auch zahlreiche Fonds auf den Plan. Index-Fonds, die den Nasdaq 100 nachbilden würden, müssten Moderna nun aufnehmen.Zudem sei Moderna auch ein positiver Analystenkommentar zugutegekommen. Michael Yee, Analyst bei Jefferies, glaube, dass die Aktie von Moderna noch höher steigen könne. Die größte Story sehe er ganz klar derzeit im Covid-19-Impfstoff des Unternehmens. Moderna stehe kurz vor dem Beginn der Phase-3-Studien. Yee glaube, dass der Impfstoff-Kandidat mRNA-1273 zu einem Blockbuster (Umsatz über eine Milliarde Dollar) für das Unternehmen werden könnte. "Wir glauben, dass mRNA-1273 funktionieren wird und große Aufträge eingehen werden", so Yee. Er schätze, dass der Impfstoff im ersten Jahr, in dem er auf dem Markt sei, einen Umsatz von zwei Milliarden Dollar erzielen könne, möglicherweise sogar mehr.Yee rechne damit, dass die FDA dem Impfstoff bis Anfang nächsten Jahres eine Notfall-Genehmigung erteilen könnte. Sein Kursziel liege bei 90 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.