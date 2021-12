Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

266,80 EUR -3,07% (02.12.2021, 14:02)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

310,61 USD -11,87% (01.12.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (02.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Für die geplante Beschleunigung der Corona-Impfungen bis zum Jahresende organisiere der Bund zusätzliche Impfdosen. Nach Verhandlungen mit Moderna könne eine Lieferung von zehn Millionen eigentlich für das kommende Jahr geplante Dosen auf Dezember 2021 vorgezogen werden, wie aus Informationen des Gesundheitsministeriums für die Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag hervorgehe.Dies entspreche 20 Millionen "Booster"-Dosen, da bei Moderna dafür eine halbe Dosis gespritzt werde. Zudem sollten acht Millionen Moderna-Dosen zusätzlich im Dezember kommen - weil die Abgabe zugesagter Dosen an andere Länder über die internationale Initiative Covax langsamer laufe.Nachjustiert werden sollten nun auch Lieferungen des Impfstoffes von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2). Nach einer Vereinbarung mit dem Hersteller könne ein Teil der wochenweise aufgeteilten Lieferungen für Dezember vorgezogen werden, habe das Ministerium erläutert. Nach 2,9 Millionen Dosen in der kommenden Woche könnten die Lieferungen an die Impfstellen in der Woche vom 13. Dezember dadurch auf fünf Millionen Dosen aufgestockt werden. Die Menge der Folgewochen reduziere sich dann entsprechend.Das Ministerium verhandle zudem mit anderen EU-Ländern, die ihre BioNTech-Dosen aktuell nicht komplett benötigen würden. Ziel sei, zwei bis drei Millionen zusätzliche Dosen im Dezember übernehmen zu können, heiße es in den Informationen, die der geschäftsführende Minister Jens Spahn an die Ministerpräsidentenkonferenz gesandt habe. Bei vielen Ärzten und anderen Impfstellen habe es Proteste ausgelöst, dass der Bund für den meistgenutzten Impfstoff von BioNTech kürzlich Bestell-Obergrenzen eingeführt habe - da sich die Lager sonst zu schnell zu leeren gedroht hätten.Die Moderna-Aktie habe zuletzt allerdings wieder etwas an Fahrt verloren. Aktuell notiere der Titel auf der Handelsplattform Tradegate knapp fünf Prozent im Minus bei 262,40 Euro, die langfristigen Aussichten würden aber weiter top bleiben. DER AKTIONÄR favorisiert unter den Impfstoff-Herstellern aber weiter die BioNTech-Aktie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link