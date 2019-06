Börsenplätze Mirati Therapeutics-Aktie:



75,27 EUR +23,98% (03.06.2019, 15:41)



92,335 USD +36,21% (03.06.2019, 17:38)



US60468T1051



A1W1XV



26M



MRTX



Kurzprofil Mirati Therapeutics, Inc.:

Mirati Therapeutics, Inc. (ISIN: US60468T1051, WKN: A1W1XV, Ticker-Symbol: 26M, Nasdaq-Symbol: MRTX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine Pipeline von gezielten Onkologie-Produkten zu entwickeln. Die klinische Pipeline des Unternehmens besteht aus drei Produktkandidaten: MGCD265, MGCD516 und Mocetinostat. (03.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mirati Therapeutics-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Mirati Therapeutics, Inc. unter die Lupe.

Auch in diesem Jahr finde das ASCO-Meeting, der weltgrößte Krebskongress, in Chicago statt. Nach dem ereignisreichen Wochenende würden sich am Montag bereits die ersten großen Gewinner herauskristallisieren. Darunter auch Mirati Therapeutics, die DER AKTIONÄR in der aktuellen Ausgabe eingefleischten Biotech-Anlegern ans Herz gelegt habe. Doch das spannende Biotech-Unternehmen präsentiere sich nicht einmal auf dem ASCO Meeting.

Mirati Therapeutics forsche im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. Dabei habe es die Gesellschaft auf das Fusionsgen KRAS abgesehen. Noch befinde sich der Hemmstoff in der frühen Phase der klinischen Entwicklung. Doch im Erfolgsfall sei das Marktpotenzial enorm. Auf dem ASCO-Meeting habe bereits der größte Konkurrent, der Biotech-Gigant Amgen, Vorabdaten zum eigenen KRAS-Inhibitor präsentiert. Und diese seien vorerst hinter den Erwartungen zurückgeblieben - Punktsieg für Mirati Therapeutics.

Auf dem ASCO-Meeting habe Amgen nun weitere Details zum KRAS-Projekt vorgelegt. Diese könnten die Investoren überzeugen: In einer kleinen Phase-1-Studie mit dem Wirkstoff AMG510 habe das Tumorwachstum beim Großteil der eingeschlossenen Patienten gestoppt werden können. Die Amgen-Aktie lege gut drei Prozent zu.