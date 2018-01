Börse Frankfurt-Aktienkurs Mikron-Aktie:

6,12 EUR +0,33% (30.01.2018, 09:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Mikron-Aktie:

7,18 CHF 0,00% (30.01.2018, 13:45)



ISIN Mikron-Aktie:

CH0003390066



WKN Mikron-Aktie:

879404



Ticker-Symbol Mikron-Aktie:

MH4N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Mikron-Aktie:

MIKN



Kurzprofil Mikron Holding AG:



Die Mikron Gruppe (ISIN: CH0003390066, WKN: 879404, Ticker-Symbol: MH4N, SIX Swiss Ex: MIKN) entwickelt, produziert und vertreibt Automatisierungs- und Fertigungssysteme, die äusserst präzise und produktive Herstellungsprozesse ermöglichen. Die in der Schweizer Innovationskultur verankerte Gruppe ist ein weltweit tätiger, führender Partner von Unternehmen in der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. (30.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mikron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mikron Holding AG (ISIN: CH0003390066, WKN: 879404, Ticker-Symbol: MH4N, SIX Swiss Ex: MIKN) weiterhin zu verkaufen.Javier Perez-Freije werde im August 2018 seine Position als CEO antreten. Martin Blom verlasse Mikron im April, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Javier Perez-Freije sei zuvor u.a. in folgenden Positionen tätig gewesen: Head of Controlling einer Rieter Division, CFO Autoneum North America und CFO Nestal Machinery (Hersteller von Premium-Systemlösungen und Spritzgussmaschinen).Durch seine bisherige berufliche Laufbahn verfüge Javier Perez-Freije über die notwendige Erfahrung, um sich als geeigneter Nachfolger von Martin Blom zu qualifizieren. Furger rechne nicht damit, dass dies Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie haben werde.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "reduce"-Rating für die Mikron-Aktie. Das Kursziel laute CHF 6,20. (Analyse vom 30.01.2018)Börsenplätze Mikron-Aktie: