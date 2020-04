Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.04.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Software-Anbieter Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) läuft mit seinem Computerbetriebssystem Windows auf den meisten Rechnern der Welt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Besonders wegen des starken Angebots an Unternehmenssoftware und Cloud-Lösungen gelte das Unternehmen als krisenresistent. Hinzu kämen einige positive News, die die Aktie trotz Coronakrise beflügeln würden.Der Cloud Service Microsofts sei gefragt. Ende letzter Woche habe man einen Deal mit der NBA vermelden können. Beim Vergabeprozess habe man sich gegen das Cloud-Angebot des Konkurrenten Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) durchgesetzt. Das seien sehr positive Nachrichten. Mit der NBA habe man einen großen Kunden gewinnen können. Die NBA sei eine der größten Sportligen der Welt und habe Fans in allen Teilen des Planeten. Die Partnerschaft mit Microsoft sehe vor, die deren Cloud zur Verbesserung des Online-Erlebnisses der Fans zu nutzen. Die Daten, die Microsoft gewinnen werde, könnten sehr wertvoll sein - für Microsoft also ein sehr guter Deal aus mehreren Gesichtspunkten.Eine direkte Folge der Ausgangsbeschränkungen sei, dass der überwiegende Teil der Gesellschaft von zuhause aus arbeite. Die Cloud-Dienste würden deshalb überproportional viel in Anspruch genommen. Anfang des Monats habe Microsoft verlauten lassen, dass die Nutzerzahlen der Dienste Teams, Virtual Desktop und Power BI innerhalb kürzester Zeit um 775 Prozent gewachsen seien. Hinzu komme ein großes Wachstum des Instant-Messaging und Konferenz-Systems Skype. Hier verzeichne man inzwischen über 40 Millionen aktive Nutzer. Als Folge auf die erhöhten Nutzerzahlen habe das Unternehmen Produktoptimierungen vorgenommen. Es sei nun noch einfacher Videokonferenzen zu erstellen und Anrufe zu tätigen.Seitens des Unternehmens gehe man davon aus, dass auch in Zeiten nach Corona von zuhause aus gearbeitet werde. Mit seinen Programmen und großen Nutzerzahlen habe man einen Vorteil gegenüber anderen Office-Software Anbietern - ein Vorteil, der in Zukunft noch größer werden könne.In jeder Krise liege eine Chance. Das sehe man auch bei Microsoft so: "Die Corona-Krise hat für immer verändert, wie die Menschen leben und arbeiten. Es wird zur Realität im All¬tag gehören, dass wir von zuhause arbeiten und flexibler sind", habe Microsoft Manager Yusuf Mehdi der deutschen Presseagentur gesagt. Deshalb passe Microsoft sein Software Angebot an die veränderten Arbeitsabläufe an. So plane Microsoft seine ursprünglich für den Einsatz im Büro gedachte Software stärker auch im Privatleben der Nutzer zu etablieren. Das Software-Angebot 365 werde künftig neben Office-Büroprogrammen wie Word und Excel auch die für gemeinsames Arbeiten und Videokonferenzen geeignete Software Teams sowie eine Kinderschutz-App anbieten. Die Verschmelzung von privater und geschäftlicher Nutzung solle dadurch vereinfacht werden. Der Preis der Softwarelizenz für sechs Anwender solle unverändert bleiben.Gemeinsam mit anderen IT-Konzernen und der WHO versuche Microsoft regionale Daten über die Verbreitung der Pandemie zusammenzufassen und auszuwerten. Dabei bediene man sich der Technik der Blockchain. Sie fungiere als ein dezentrales Buch für Daten, die gleichzeitig, sicher und stets aktuell verifizierbar übermittelt und vorgehalten werden könnten. Man erhoffe sich von dem Projekt KI- und Big-Data gestützte Prognosen über die weitere Verbreitung des Virus zu erstellen. In einem weiteren Schritt solle es durch diese Technik möglich sein, Infizierte zu ermitteln, die bisher keine Symptome gezeigt hätten. Die Technologie solle auch in der Zeit nach der Pandemie genutzt werden - etwa für den Güterhandel. Die Beteiligung an dem Gemeinschaftsprojekt könne für Microsoft von Vorteil sein, denn es erzeuge nicht nur eine positive Außendarstellung im gemeinsam Kampf gegen Corona, sondern könne bereichernde Erkenntnisse darüber liefern, wie andere Unternehmen die Blockchain-Technologie anwenden würden.Nicht wenige Marktbeobachter sähen in Microsoft einen Profiteur der Coronakrise. Besonders durch die verhaltenismäßig einfache Integration des Office-Pakets auf private Betriebssysteme könne man sich auf die neue Arbeitsrealität des Home-Offices gut einstellen. Durch den Vertrag mit der NBA habe man langfristig einen großen Kunden ans Unternehmen gebunden. Der Zukauf des auf die Internettechnologie 5G spezialisierten Unternehmen Affirmed Networks sollte Microsoft in eine gute Position bringen, um den Telekommunikationsmarkt zu erschließen.Die Aktie der Microsoft Inc. werde aktuell bei USD 178,60 (20.04.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 190,70 (11.02.2020) und das Jahrestief bei USD 119,01 (06.03.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 33 Analysten die Aktie auf "buy", vier auf "hold" setzen und kein Analyst setze sie auf "sell". (Ausgabe April 2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link