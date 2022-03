Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Amy Wood, die Finanzchefin von Microsoft, habe am Dienstag auf der "Technology, Media and Telecom Conference" von Morgan Stanley einige spannende Fragen beantwortet. Unter anderem habe der Moderator gefragt, ob Wood aufgrund des Ukraine-Krieges oder des inflationären Kostendrucks auf die Kunden mit einer Schwächung des aktuellen Transformationstrends hin zu mehr Software-Einsatz, Automatisierung und Cloud rechne."Die Tatsache, dass Kunden auf der ganzen Welt ihre Geschäftsprozesse grundlegend modernisieren müssen, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen, ist meiner Meinung nach die Grundlage für die aktuelle Nachfrage", so Wood.Dieser Trend, den die Microsoft-Finanzchefin "digitale Transformation" nenne, lasse sich nicht durch steigende Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskosten bremsen. "Denn das beste Mittel, das wir kennen, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Kosten zu kontrollieren, effektiver zu arbeiten und jeden ausgegebenen Dollar mit der größten Wirkung einzusetzen, ist der Einsatz von Technologie", habe Wood erklärt.Die Finanzvorständin sei im Detail auch auf die Auswirkungen des Verkaufsstopps neuer Microsoft-Dienste und -Produkte in Russland eingegangen. Die Russische Föderation mache laut Wood weniger als ein Prozent des Gesamtumsatzes aus.Microsoft-Chef Satya Nadella habe Software jüngst als "deflationäre Technologie in einem inflationären Umfeld" bezeichnet. Auch das aktuell schwierige Umfeld sollte langfristige Microsoft-Investoren daher nicht verunsichern.Die Microsoft-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 09.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link