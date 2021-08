NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

304,36 USD +2,56% (20.08.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am Freitag hätten die Anleger des Tech-Giganten erneut jubeln können: Bei 305,84 USD habe die Microsoft-Aktie ihr nächstes Allzeithoch markiert. Der Aufwärtstrend gewinne an Dynamik. Immer steiler würden auch die 50, 100 und 200-Tage-Linien nach oben zeigen. Die jüngsten Nachrichten über kommende Preiserhöhung von Office365 für Geschäftskunden habe die Microsoft-Aktie auf ein neues Allzeithoch katapultiert.Auf die Frage, ob noch höhere Kurse denkbar seien, lasse ein Blick auf den Analystenkonsens keinen Raum für Spekulationen. 40 der 43 von Bloomberg erfassten Analysten würden zum Kauf raten, die übrigen drei zum Halten. Auch das Kursziel der Analysten sehe noch einiges Potenzial - 329,30 USD bis zum Ende des Jahres.Der US-Technologiekonzern lasse wenig Wünsche offen. Gewinne laufen lassen, rät Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:262,60 EUR +1,00% (23.08.2021, 08:56)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:260,30 EUR +3,66% (20.08.2021, 17:35)