XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

196,08 EUR -1,39% (12.03.2021, 14:20)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

237,13 USD +2,03% (11.03.2021, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nachdem Anfang der Woche die Behörden grünes Licht für die Übernahme von Zenimax gegeben hätten, habe sich nun Microsoft Xbox-Chef Phil Spencer zu weiteren Details geäußert. Im Fokus: mehr Exklusivtitel.Mit der 7,5 Mrd. USD schweren Übernahme habe sich Microsoft einige erfolgreiche Spiele-Franchises wie "Fallout", "The Elder Scrolls" oder "Doom" ins Haus geholt. Die erste Amtshandlung sei daher absehbar gewesen: 20 Spiele seien in das kostenpflichtige Spieleabonnement von Microsoft namens Game Pass aufgenommen worden. Viele dieser Spiele seien allerdings auch auf der Nintendo Switch oder der Sony PlayStation erhältlich. Unklar sei bisher geblieben, ob künftig entwickelte Zenimax-Spiele exklusiv für die Microsoft-Plattformen erscheinen würden.In einer Diskussionsrunde vom Donnerstag habe der Xbox-Chef nun etwas Licht ins Dunkel gebracht. Laut Spencer sei das Ziel der Akquisition Exklusivtitel für die Xbox und für Plattformern gewesen, auf denen der Game Pass erhältlich sei, zu entwickeln. Sollten Sony und Nintendo also nicht den Game Pass aufnehmen, könnte das neue Elder Scrolls ausschließlich den Besitzern von Windows PCs und Xbox-Konsolen vorbehalten sein.Nachdem es anfangs geheißen habe, dass man keinem Spieler seine Spiele wegnehmen wolle, werde Microsofts Position mit den neuen Aussagen Spencers klarer. Sicherlich gehe es um Exklusivtitel - insbesondere mit dem neuen Fokus auf den Game Pass. Sony fahre seit Jahren diese Strategie und könne schlichtweg aufgrund der Vielzahl an PlayStation-Exclusives seinen hohen Marktanteil behaupten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:196,50 EUR -0,69% (12.03.2021, 14:36)