Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (04.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei die Überraschung des Herbstevents von Microsoft gewesen: Der Konzern, der erst vor wenigen Jahren die eigenen Windows-Telefone aufgegeben habe, wolle wieder in den Mobile-Markt zurückkehren.Das Gerät mit dem Namen Surface Duo solle sich dabei stark von klassischen Smartphones wie Apples iPhone abheben. Es komme mit zwei Displays mit je 5,6-Zoll Diagonale, die zu einem großen Bildschirm aufgeklappt werden könnten. Sie sollten den Eindruck einer einzigen großen Arbeitsfläche vermitteln.Viele Details des Geräts seien noch nicht bekannt geworden, da es erst zu Weihnachten 2020 in die Geschäfte kommen solle. Aber schon die Eckdaten würden aufhorchen lassen. Als Betriebssystem solle Googles Android Verwendung finden, in einer "modifizierten Version".Die Entwicklung entbehre nicht einer gewissen Ironie. In den Anfängen der Smartphone-Ära habe sich Handy-Weltmarktführer Nokia gegen Googles Android und für Microsofts Windows Phone als Betriebssystem entschieden. Es sei nicht besonders gut gelaufen, Microsofts Plattform sei von Android und Apples iPhone-Ökosystem abgehängt worden. Dann habe Microsoft Nokias Handy-Geschäft in einem Versuch gekauft, Windows Phone doch noch im Markt zu verankern.Die Akquisition sei zu einem finanziellen Desaster in Milliardenhöhe geraten, tausende Mitarbeiter hätten ihres Jobs verloren, das Nokia-Investment sei mit dem Ausstieg aus dem Smartphone-Markt vollkommen abgeschrieben worden - und jetzt komme Microsoft also selber mit einem Android-Telefon zurück. Unter der alten Konzern-Führung von Steve Ballmer wäre es undenkbar gewesen, dass sich der Software-Konzern Microsoft auf Software des Konkurrenten Google stütze.Mit der breit gefächerten Produktpalette demonstriere Microsoft den unbedingten Willen, die Windows-Plattform in der mobilen und Cloud-Welt fest zu verankern und den Markt nicht Apples iPads, dem MacBook Air oder den MacBooks zu überlassen. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres sei der Umsatz mit Surface-Geräten um 14 Prozent gestiegen. Genauere Zahlen gebe Microsoft nicht Preis, die Umsätze seien im Geschäftsbereich "More Personal Computing" versteckt.Enterprise-Software, Hardware, Gaming - und alles auch aus der Cloud. Microsoft verfüge über ein breit aufgestelltes Geschäftsmodell, das stark wachse und im Gegensatz zu anderen Tech-Riesen weniger Regulierungsrisiken ausgesetzt sei.Anleger sollten trotz des aktuellen Rücksetzers bei der Microsoft-Aktie dabeibleiben, denn der Trend ist intakt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Mit Material von dpaAFX