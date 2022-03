Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

255,70 EUR -1,84% (10.03.2022, 14:58)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

256,35 EUR -0,54% (10.03.2022, 14:45)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

288,50 USD +4,59% (09.03.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (10.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) für langfristig orientierte Tech-Anleger ein Basisinvestment.Nach einem starken Mittwoch und einem Kursgewinn von 4,6 Prozent gehe es am Donnerstag mit der Microsoft-Aktie wieder bergab. Wichtige charttechnische Kaufsignale würden damit wieder in die Ferne rücken. Erst mit einem Ausbruch über die 300 Dollar helle sich das Chartbild für die Aktie von Microsoft wieder auf.Denn die 300 Dollar sei nicht nur eine psychologisch wichtige Marke - die Horizontale habe in den vergangenen Wochen auch des Öfteren eine klare Unterstützung beziehungsweise einen Widerstand im Chart markiert. Darüber hinaus verlaufe hier die 200-Tage-Linie, deren Überwindung ein klares Signal für eine nachhaltige Trendwende geben könnte. Nach unten würden weiterhin die Horizontalen bei 280 beziehungsweise 272 Dollar stützen.Dass die Aktie von Microsoft die 300 Dollar knacken könne, glaube auch der Großteil der Analysten - das Konsensziel liege aktuell bei 373,80 Dollar. Auffällig sei, dass kaum ein Experte in der jüngsten Schwächephase sein Kursziel oder seine Anlageempfehlung eingestampft habe. Die Analysten scheinen damit eine unverändert hervorragende operative Entwicklung von Microsoft zu erwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Von 52 Analysten sähen 48 die Aktie als einen Kauf, vier Experten würden empfehlen die Aktie zu halten und keiner rate zum Verkauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: